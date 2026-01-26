Quem joga no futebol hoje? Nesta segunda-feira (26), a bola rola desde a hora do almoço e o dia promete ser intenso para os fãs do esporte, com uma agenda recheada no futebol nacional e internacional. Os principais destaques dos jogos de hoje ficam por conta dos campeonatos Paulista e Carioca, além de confrontos pelas principais ligas nacionais do mundo: campeonatos Inglês, Italiano, Espanhol, Turco, Francês e Saudita, Argentino e Português.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 26 de janeiro de 2026)

Campeonato Saudita

12h20 — Al Hazem x Damac — Canal GOAT (streaming)

14h30 — Al Nassr x Al Taawoun — Canal GOAT (streaming) e SporTV (TV fechada)

14h30 — Al Ittihad x Al Okhdood — Canal GOAT (streaming)

Campeonato Turco

14h30 — Eyüpspor x Besiktas — Disney+ (streaming)

Campeonato Espanhol

17h — Girona x Getafe — Disney+ (streaming)

Jogos de hoje: Vitor Reis, do Girona (#12), conduz a bola durante partida válida pela temporada 2025/26 (Foto: Divulgação/Girona)

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

16h30 — Ceuta x Cultural Leonesa — Disney+ (streaming)

Campeonato Italiano

16h45 — Hellas Verona x Udinese — ESPN Brasil (YouTube) (streaming) e Disney+ (streaming)

Campeonato Francês (Segunda Divisão)

16h45 — Le Mans x Dunkerque — SportyNet (YouTube) (streaming)

Campeonato Inglês

17h — Everton x Leeds — Disney+ (streaming)

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

17h — Norwich x Coventry — ESPN 4 (TV fechada) e Disney+ (streaming)

Campeonato Argentino

17h — Platense x Instituto — Disney+ (streaming)

Campeonato Carioca

17h — Madureira x Portuguesa-RJ — Premiere (TV fechada)

21h30 — Nova Iguaçu x Volta Redonda — Premiere (TV fechada)

Campeonato Português

17h15 — Porto x Gil Vicente — ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

Jogos de hoje: Thiago Silva após a partida entre Porto e Benfica, válida pela Taça de Portugal (Foto: Divulgação/Porto)

Campeonato Paulista

20h — Portuguesa x Guarani — TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)

