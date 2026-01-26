menu hamburguer
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (26/01/2026)

Veja as partidas televisionadas deste início de semana

Dia 26/01/2026
06:00
Cristiano Ronaldo comemora gol marcado pelo Al-Nassr sobre o Al-Okhdood
imagem cameraJogos de hoje: Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr (#7), celebra gol durante partida contra o Al-Okhdood (Foto: Divulgação/Al-Nassr)
Quem joga no futebol hoje? Nesta segunda-feira (26), a bola rola desde a hora do almoço e o dia promete ser intenso para os fãs do esporte, com uma agenda recheada no futebol nacional e internacional. Os principais destaques dos jogos de hoje ficam por conta dos campeonatos Paulista e Carioca, além de confrontos pelas principais ligas nacionais do mundo: campeonatos Inglês, Italiano, Espanhol, Turco, Francês e Saudita, Argentino e Português.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 26 de janeiro de 2026)

Campeonato Saudita
12h20 — Al Hazem x Damac — Canal GOAT (streaming)
14h30 — Al Nassr x Al Taawoun — Canal GOAT (streaming) e SporTV (TV fechada)
14h30 — Al Ittihad x Al Okhdood — Canal GOAT (streaming)

Campeonato Turco
14h30 — Eyüpspor x Besiktas — Disney+ (streaming)

Campeonato Espanhol
17h — Girona x Getafe — Disney+ (streaming)

Jogos de hoje: Vitor Reis, do Girona (#12), conduz a bola durante partida válida pela temporada 2025/26 (Foto: Divulgação/Girona)
Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)
16h30 — Ceuta x Cultural Leonesa — Disney+ (streaming)

Campeonato Italiano
16h45 — Hellas Verona x Udinese — ESPN Brasil (YouTube) (streaming) e Disney+ (streaming)

Campeonato Francês (Segunda Divisão)
16h45 — Le Mans x Dunkerque — SportyNet (YouTube) (streaming)

Campeonato Inglês
17h — Everton x Leeds — Disney+ (streaming)

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
17h — Norwich x Coventry — ESPN 4 (TV fechada) e Disney+ (streaming)

Campeonato Argentino
17h — Platense x Instituto — Disney+ (streaming)

Campeonato Carioca
17h — Madureira x Portuguesa-RJ — Premiere (TV fechada)
21h30 — Nova Iguaçu x Volta Redonda — Premiere (TV fechada)

Campeonato Português
17h15 — Porto x Gil Vicente — ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

Jogos de hoje: Thiago Silva após a partida entre Porto e Benfica, válida pela Taça de Portugal (Foto: Divulgação/Porto)
Campeonato Paulista
20h — Portuguesa x Guarani — TNT (TV fechada) e HBO Max (streaming)

