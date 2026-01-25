Brasil x Bolívia pela Copa América de futsal: horário e onde assistir
Brasil busca manter histórico de vitórias sobre a Bolívia
A Seleção Brasileira de futsal entra em quadra neste domingo (26) para o segundo desafio no Grupo B da Copa América, realizada em Luque, no Paraguai. Após um empate na estreia, o Brasil enfrenta a Bolívia com o objetivo de conquistar a primeira vitória e se manter na rota do 12º título continental. A partida tem início marcado para as 14h30 (horário de Brasília)
O histórico do confronto é amplamente favorável à Canarinho: em cinco jogos, são cinco vitórias, com 35 gols marcados e sete sofridos. O Grupo B conta ainda com Chile, Colômbia e Venezuela. A chave A é composta por Argentina (tricampeã), Equador, Paraguai (quatro vezes vice), Peru e Uruguai (duas vezes vice).
As semifinais do torneio estão agendadas para 31 de janeiro, e a disputa pelo terceiro lugar e a grande final ocorrerão em 1º de fevereiro. Os dois finalistas garantem vaga na Copa do Mundo de Futsal da FIFA.
➡️Em busca do 12º título! Brasil estreia neste sábado na Copa América de Futsal 2026
✅⚽ Ficha técnica
Brasil x Bolívia - Fase de grupos (Grupo B) da Copa América de Futsal
📆 Data e horário: domingo, 26 de janeiro de 2026, às 14h30 (de Brasília)
📍 Local: Luque, no Paraguai
📺 Onde assistir: Sportv ➡️ Clique aqui para assistir pelo Sportv
Estreia com desempenho abaixo do esperado
No último sábado (25), o Brasil não saiu do empate de 2 a 2 com a Colômbia. O resultado surpreendeu, visto que o retrospecto anterior indicava favoritismo total dos brasileiros, com 19 vitórias e apenas 2 empates em 21 confrontos.
Os colombianos demonstraram sede de jogo e buscaram uma vitória histórica sobre a Seleção. O placar equilibrado, fruto da estratégia de ambos os times, confirmou a declaração do pivô Pito ao GE: "Os grupos ficaram parelhos. Todos que enfrentam o Brasil vêm com muita vontade de ganhar porque somos o time a ser batido".
Confira o elenco convocado:
|Posição
|Atletas
Goleiros
Matheus, Nicolas e Willian
Fixos
Marlon e Neguinho
Alas
Arthur, Cleber, Dyego, Fabinho, Felipe Valério, Lucão, Marcel e Richard
Pivôs
Pito, Rafa Santos e Rocha
