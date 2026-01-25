Ferroviário x Ceará: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelo Campeonato Cearense
Times se enfrentam pela segunda fase do Estadual
- Matéria
- Mais Notícias
Ferroviário e Ceará se enfrentam neste domingo (25), às 18h (horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pela 1ª rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. terá transmissão da TV Verdes Mares, do Canal GOAT (YouTube), da FCF TV (YouTube), da TV Ceará e da TVC Esporte (YouTube).
Relacionadas
➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará
O Ceará vem de vitória por 4 a 1 sobre o Tirol. O Ferroviário derrotou o Quixadá por 2 a 1, de virada, no último jogo.
Ficha do jogo
A segunda fase do Campeonato Cearense terá três rodadas, com cada time enfrentando os três classificados do outro grupo. As semifinais serão compostas pelos dois melhores clubes de cada chave.
➡️ Aposte na vitória do Ceará no Campeonato Cearense!
Histórico do confronto
Ferroviário e Ceará já se enfrentaram 64 vezes na história, com 34 vitórias para o Vovô, 15 para o clube coral e 15 empates.
O Alvinegro avançou como líder no Grupo B, com dez pontos. O Ferroviário somou oito pontos na chave A e se classificou como o melhor segundo colocado.
➡️ Ceará e Fortaleza lideram na 1ª fase do Campeonato Cearense; veja cenários
Confira as informações do jogo entre Ferroviário x Ceará
✅ FICHA TÉCNICA
FERROVIÁRIO X CEARÁ
CAMPEONATO CEARENSE - 1ª RODADA (SEGUNDA FASE)
📆 Data e horário: domingo, 25 de janeiro de 2026, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)
📺 Onde assistir: TV Verdes Mares, Canal GOAT (YouTube), FCF TV (YouTube), TV Ceará e TVC Esporte (YouTube)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CE)
🚩 Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Yuri Rodrigues Cunha (CE)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FERROVIÁRIO: Sivaldo; Jeffão, Léo Paraíso, Iago Fabrício e Pedrinho; Luan, Lucas Black e Thalisson; Felipe Sales, Jefinho e Yair Mena. Técnico: Nuno Miguel.
CEARÁ: Bruno Ferreira; Alex Silva, Éder, Pedro Gilmar e Fernando; Richardson, Vinicius Zanocelo e Vina; Pedro Henrique, Lucca e Fernandinho. Técnico: Mozart.
- Matéria
- Mais Notícias