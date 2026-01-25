menu hamburguer
Onde Assistir

Ferroviário x Ceará: onde assistir ao vivo e escalações do jogo pelo Campeonato Cearense

Times se enfrentam pela segunda fase do Estadual


Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 25/01/2026
14:56
Ferroviário e Ceará se enfrentam pelo Campeonato Cearense (Foto: Arte/Lance!)
Ferroviário e Ceará se enfrentam pelo Campeonato Cearense (Foto: Arte/Lance!)
Ferroviário e Ceará se enfrentam neste domingo (25), às 18h (horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pela 1ª rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. terá transmissão da TV Verdes Mares, do Canal GOAT (YouTube), da FCF TV (YouTube), da TV Ceará e da TVC Esporte (YouTube).

O Ceará vem de vitória por 4 a 1 sobre o Tirol. O Ferroviário derrotou o Quixadá por 2 a 1, de virada, no último jogo.

Ficha do jogo

Escudo Ferroviário
FER
CEA
1ª rodada
Campeonato Cearense (segunda fase)
Data e Hora
Domingo, 25 de janeiro de 2026, às 18h (de Brasília)
Local
Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)
Árbitro
Luciano da Silva Miranda Filho (CE)
Assistentes
Renan Aguiar da Costa (CE) e Yuri Rodrigues Cunha (CE)
Var
-
Onde assistir
TV Verdes Mares, Canal GOAT (YouTube), FCF TV (YouTube), TV Ceará e TVC Esporte (YouTube)

A segunda fase do Campeonato Cearense terá três rodadas, com cada time enfrentando os três classificados do outro grupo. As semifinais serão compostas pelos dois melhores clubes de cada chave.

Histórico do confronto

Ferroviário e Ceará já se enfrentaram 64 vezes na história, com 34 vitórias para o Vovô, 15 para o clube coral e 15 empates.

O Alvinegro avançou como líder no Grupo B, com dez pontos. O Ferroviário somou oito pontos na chave A e se classificou como o melhor segundo colocado.

Partida entre Ceará e Maranguape, pelo Campeonato Cearense (Foto: Kaue Da Silva/Agência F8/Gazeta Press)
Partida entre Ceará e Maranguape, pelo Campeonato Cearense (Foto: Kaue Da Silva/Agência F8/Gazeta Press)

Confira as informações do jogo entre Ferroviário x Ceará

✅ FICHA TÉCNICA
FERROVIÁRIO X CEARÁ
CAMPEONATO CEARENSE - 1ª RODADA (SEGUNDA FASE)

📆 Data e horário: domingo, 25 de janeiro de 2026, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)
📺 Onde assistir: TV Verdes Mares, Canal GOAT (YouTube), FCF TV (YouTube), TV Ceará e TVC Esporte (YouTube)

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho (CE)
🚩 Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Yuri Rodrigues Cunha (CE)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FERROVIÁRIO: Sivaldo; Jeffão, Léo Paraíso, Iago Fabrício e Pedrinho; Luan, Lucas Black e Thalisson; Felipe Sales, Jefinho e Yair Mena. Técnico: Nuno Miguel.

CEARÁ: Bruno Ferreira; Alex Silva, Éder, Pedro Gilmar e Fernando; Richardson, Vinicius Zanocelo e Vina; Pedro Henrique, Lucca e Fernandinho. Técnico: Mozart.

Tudo sobre

