Esta terça-feira (27) reserva um clássico do voleibol nacional, entre Sesc RJ Flamengo e Osasco São Cristóvão Saúde. A partida acontece às 21h (de Brasília), no Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro. O confronto, adiantado da 18ª rodada da Superliga Feminina, será transmitido pelo Sportv 2 e pela VBTV.

O Flamengo é o atual líder da competição, com 37 pontos conquistados após apenas uma derrota em 14 jogos. O time é ameaçado pelo Minas, que soma 35 pontos na segunda colocação. Já o Osasco ocupa a quarta colocação da tabela da Superliga, com os mesmos 30 pontos do Praia Clube, terceiro colocado.

Na partida do primeiro turno, o Flamengo saiu vencedor por 3 sets a 0 (23/25, 16/25 e 17/25), derrubando a invencibilidade do Osasco até então. A partida foi disputada no José Liberatti, casa da equipe osasquense.

Osasco x Fluminense na Copa Brasil de vôlei (Foto: Carolina Oliveira/ Osasco)

Os dois times chegam à partida após cravarem suas vagas nas semifinais da Copa Brasil, torneio que reúne os oito melhores colocados do primeiro turno da Superliga. Na última sexta-feira (23), o Flamengo superou o Barueri por 3 sets a 0, e o Osasco bateu o Fluminense em um jogo decidido no tie-break. Assim, as equipes estarão frente a frente na semifinal, que será disputada no dia 27 de fevereiro.

Informações sobre Sesc RJ Flamengo x Osasco

✅ FICHA TÉCNICA

Sesc RJ Flamengo x Osasco São Cristóvão Saúde

Superliga Feminina - 18ª rodada

📆 Data e horário: terça-feira, 27 de janeiro de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Sportv2 (canal fechado) e VBTV (streaming)

