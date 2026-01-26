Brasileirão ganha nova SAF em 2026, mas mantém mesmo número de clubes; veja lista

O Brasileirão 2026 seguirá com a mesma participação de clubes no modelo Sociedade Anônima do Futebol (SAF). No ano passado, a competição teve cinco representantes entre os 20 times sob o modelo de gestão empresarial, o que representa 30% do total, percentual que foi mantido para a atual edição do torneio. Entretanto, o campeonato ganha um novo clube SAF, promovido da Série B na temporada passada.

O Coritiba irá para sua segunda temporada na Série A como SAF e é o novo nome desta edição a integrar o quadro de clubes com gestão empresarial. O Coxa mira um desempenho diferente de 2023, ano de estreia da Sociedade Anônima, quando o clube foi rebaixado para a segunda divisão. Após dois anos no segundo escalão do futebol nacional, retorna à elite e buscará mais estabilidade.

O time paranaense se junta a Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Cruzeiro e Vasco na lista dos times que são SAF, totalizando seis participações. O outro clube que atua como empresa é o Red Bull Bragantino, que oficialmente não é uma Sociedade Anônima do Futebol, apesar de ser considerado um clube-empresa. A equipe paulista ainda funciona sob o formato de LTDA.

O outro clube que já funcionava com um formato de gestão de SAF era o Fortaleza, que acabou rebaixado em 2025. Porém, existe um cenário onde a lista dos clubes-empresa cresçam até o fim da temporada. O Fluminense, por exemplo, é uma equipe que já avançou nas discussões sobre SAF e tem proposta para oficializar a transformação, mas o ainda não consumou o negócio, o que impede de integrar a lista.

No caso do Vasco, o clube ainda é uma SAF, apesar das dificuldades que enfrentou na gestão da ex-dona da sociedade, a 777 Partners. A empresa estrangeira deixou o comando do cruz-maltino, que ainda não tem um novo investidor desde então.

O Coritiba volta a disputar a Série A e intefra a lista das SAFs em 2026. (Foto: Edson De Souza/Thenews2/Gazeta Press)

Veja a lista das SAFs e associações no Brasileirão 2026

Clubes SAFs

Atlético Mineiro

Bahia

Botafogo

Coritiba

Cruzeiro

Vasco

RB Bragantino*

*funciona como LTDA, mas integra a lista dos clubes-empresa

Clubes associações