Brasileirão ganha nova SAF em 2026, mas mantém mesmo número de clubes; veja lista
Competição manteve seis participantes que adotam o modelo de gestão, mas um novo clube integra o grupo
- Matéria
- Mais Notícias
O Brasileirão 2026 seguirá com a mesma participação de clubes no modelo Sociedade Anônima do Futebol (SAF). No ano passado, a competição teve cinco representantes entre os 20 times sob o modelo de gestão empresarial, o que representa 30% do total, percentual que foi mantido para a atual edição do torneio. Entretanto, o campeonato ganha um novo clube SAF, promovido da Série B na temporada passada.
Ranking de fornecedoras de uniformes no Brasileirão tem nova liderança; veja marcas
Lance! Biz
Bets? Pesquisa mostra quem mais patrocina no futebol brasileiro
Lance! Biz
Bets perdem espaço nos ‘naming rights’ dos estaduais e varejo cresce; compare
Lance! Biz
➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp
O Coritiba irá para sua segunda temporada na Série A como SAF e é o novo nome desta edição a integrar o quadro de clubes com gestão empresarial. O Coxa mira um desempenho diferente de 2023, ano de estreia da Sociedade Anônima, quando o clube foi rebaixado para a segunda divisão. Após dois anos no segundo escalão do futebol nacional, retorna à elite e buscará mais estabilidade.
O time paranaense se junta a Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Cruzeiro e Vasco na lista dos times que são SAF, totalizando seis participações. O outro clube que atua como empresa é o Red Bull Bragantino, que oficialmente não é uma Sociedade Anônima do Futebol, apesar de ser considerado um clube-empresa. A equipe paulista ainda funciona sob o formato de LTDA.
O outro clube que já funcionava com um formato de gestão de SAF era o Fortaleza, que acabou rebaixado em 2025. Porém, existe um cenário onde a lista dos clubes-empresa cresçam até o fim da temporada. O Fluminense, por exemplo, é uma equipe que já avançou nas discussões sobre SAF e tem proposta para oficializar a transformação, mas o ainda não consumou o negócio, o que impede de integrar a lista.
No caso do Vasco, o clube ainda é uma SAF, apesar das dificuldades que enfrentou na gestão da ex-dona da sociedade, a 777 Partners. A empresa estrangeira deixou o comando do cruz-maltino, que ainda não tem um novo investidor desde então.
Veja a lista das SAFs e associações no Brasileirão 2026
Clubes SAFs
- Atlético Mineiro
- Bahia
- Botafogo
- Coritiba
- Cruzeiro
- Vasco
- RB Bragantino*
*funciona como LTDA, mas integra a lista dos clubes-empresa
Clubes associações
- Athletico-PR
- Chapecoense
- Corinthians
- Flamengo
- Fluminense
- Grêmio
- Internacional
- Mirassol
- Palmeiras
- Remo
- São Paulo
- Santos
- Vitória
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias