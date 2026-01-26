Fortaleza e Floresta se enfrentam nesta segunda-feira (26), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pela primeira rodada da segunda fase do Campeonato Cearense, terá transmissão do Canal GOAT e da TV Ceará.

O Fortaleza vem de vitória por 1 a 0 sobre o Horizonte. O Floresta, por sua vez, empatou com o Iguatu em 1 a 1 na rodada em questão.

Ficha do jogo FOR FLO 1ª rodada Campeonato Cearense (segunda fase) Data e Hora Segunda-feira, 26 de janeiro de 2026, às 20h30 (de Brasília) Local Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE) Árbitro Rodrigues Júnior (CE) Assistentes Nailton Oliveira (CE) e Fernando Bandeira (CE) Var Joanilson Scarcella de Lima (CE) Onde assistir Canal GOAT e TV Ceará

A segunda fase do Campeonato Cearense terá três rodadas, com cada equipe enfrentando os três classificados do outro grupo. As semifinais serão compostas pelos dois melhores clubes de cada chave.

Histórico do confronto

Fortaleza e Floresta já se enfrentaram 12 vezes. São seis vitórias para o Tricolor, três para o Lobo e três empates no retrospecto.

O Leão soma três triunfos e uma igualdade em sua trajetória nesta temporada. A equipe treinada por Thiago Carpini ainda não sofreu gols em 2026.

Partida entre Fortaleza e Quixadá, pelo Campeonato Cearense (Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC)

Confira as informações do jogo entre Fortaleza x Floresta

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X FLORESTA

CAMPEONATO CEARENSE - 1ª RODADA (2ª FASE)

📆 Data e horário: segunda-feira, 26 de janeiro de 2026, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

📺 Onde assistir: Canal GOAT e TV Ceará

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rodrigues Júnior (CE)

🚩 Assistentes: Nailton Oliveira (CE) e Fernando Bandeira (CE)

🖥️ VAR: Joanilson Scarcella de Lima (CE)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FORTALEZA: Brenno; Mailton, Brítez, Kuscevic, e Lucas Crispim; Lucas Sasha, Pierre, Pochettino e Lucca Prior; Bareiro e Moisés. Técnico: Thiago Carpini.

FLORESTA: Tiepo; Cedric, Eduardo, João Victor, Marco Antônio e Diego Matos, Nonato e Guilherme Borges; Matheusinho, Thailor e Vitinho. Técnico: Leston Júnior.