Onde Assistir

Fortaleza x Floresta: onde assistir ao vivo e escalações pelo Campeonato Cearense

Equipes se enfrentam pela primeira rodada da segunda fase

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 26/01/2026
08:35
Fortaleza e Floresta se enfrentam pelo Campeonato Cearense (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraFortaleza e Floresta se enfrentam pelo Campeonato Cearense (Foto: Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Fortaleza e Floresta se enfrentam nesta segunda-feira (26), às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). O confronto, válido pela primeira rodada da segunda fase do Campeonato Cearense, terá transmissão do Canal GOAT e da TV Ceará.

O Fortaleza vem de vitória por 1 a 0 sobre o Horizonte. O Floresta, por sua vez, empatou com o Iguatu em 1 a 1 na rodada em questão.

Ficha do jogo

FOR
Floresta-escudo-onde-assistir
FLO
1ª rodada
Campeonato Cearense (segunda fase)
Data e Hora
Segunda-feira, 26 de janeiro de 2026, às 20h30 (de Brasília)
Local
Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)
Árbitro
Rodrigues Júnior (CE)
Assistentes
Nailton Oliveira (CE) e Fernando Bandeira (CE)
Var
Joanilson Scarcella de Lima (CE)
Onde assistir
Canal GOAT e TV Ceará

A segunda fase do Campeonato Cearense terá três rodadas, com cada equipe enfrentando os três classificados do outro grupo. As semifinais serão compostas pelos dois melhores clubes de cada chave.

Histórico do confronto

Fortaleza e Floresta já se enfrentaram 12 vezes. São seis vitórias para o Tricolor, três para o Lobo e três empates no retrospecto.

O Leão soma três triunfos e uma igualdade em sua trajetória nesta temporada. A equipe treinada por Thiago Carpini ainda não sofreu gols em 2026.

Partida entre Fortaleza e Quixadá, pelo Campeonato Cearense (Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC)
Partida entre Fortaleza e Quixadá, pelo Campeonato Cearense (Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC)

Confira as informações do jogo entre Fortaleza x Floresta

✅ FICHA TÉCNICA
FORTALEZA X FLORESTA
CAMPEONATO CEARENSE - 1ª RODADA (2ª FASE)

📆 Data e horário: segunda-feira, 26 de janeiro de 2026, às 20h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)
📺 Onde assistir: Canal GOAT e TV Ceará

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Rodrigues Júnior (CE)
🚩 Assistentes: Nailton Oliveira (CE) e Fernando Bandeira (CE)
🖥️ VAR: Joanilson Scarcella de Lima (CE)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FORTALEZA: Brenno; Mailton, Brítez, Kuscevic, e Lucas Crispim; Lucas Sasha, Pierre, Pochettino e Lucca Prior; Bareiro e Moisés. Técnico: Thiago Carpini.

FLORESTA: Tiepo; Cedric, Eduardo, João Victor, Marco Antônio e Diego Matos, Nonato e Guilherme Borges; Matheusinho, Thailor e Vitinho. Técnico: Leston Júnior.

