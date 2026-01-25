menu hamburguer
Cristiano Ronaldo joga? Veja onde assistir e escalações de Al Nassr x Al Taawoun

Partida marca confronto direto na parte de cima da tabela

Dia 25/01/2026
Cristiano Ronaldo comemorando o segundo gol marcado (Foto: Fayez Nureldine/AFP)
imagem cameraCristiano Ronaldo comemorando gol pelo Al-Nassr (Foto: Fayez Nureldine/AFP)
Al Nassr e Al Taawoun se enfrenta, nesta segunda-feira (26), às 14h30 (de Brasília), em confronto válido pela 18ª rodada do Campeonato Saudita. A equipe de Cristiano Ronaldo é a quarta colocada da competição com 37 pontos, enquanto os Lobos ocupam a 5ª posição com 35 pontos. A transmissão será realizada no Canal GOAT (Youtube) e no SporTV.  ➡️ Clique para assistir no SporTV

Ficha do jogo

NAS
Escudo Al Taawoun
TAA
18ª rodada
Campeonato Saudita
Data e Hora
Segunda-feira (26), às 14h30 (de Brasília)
Local
AL-AWWAL PARK Stadium, Riade (SAU)
Árbitro
Onde assistir

Após passar por um período turbulento com três derrotas consecutivas, o Al Nassr reencontrou seu bom desempenho. As vitórias sobre o Al Shabab e o Damac marcaram a retomada do time e garantiram à 4ª colocação com 37 pontos. A equipe comandada por Jorge Jesus busca a vitória para se manter na briga na parte de cima da tabela.

Por outro lado, o Al Taawoun pode ser considerada uma das boas surpresas da temporada até aqui. A equipe chegou a figurar uma disputa mais acirrada pelo título após uma sequência de sete vitórias consecutivas na largada do campeonato. Agora, os Lobos enfrentam um período de maior irregularidade.

Foram apenas dois triunfos nas últimas cinco partidas. A equipe, que vem de empate contra o Al Hazem, busca a vitória para passar justamente o Al Nassr e entrar de vez na briga pela vaga na Champions League da Ásia.

Tudo sobre o jogo entre Al Nassr x Al Taawoun (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA
Al Nassr 🆚 Al Taawoun
18ª rodada — Campeonato Saudita

📆 Data e horário: segunda-feira, 26 de janeiro de 2026, às 14h30 (de Brasília)
📍 Local:  AL-AWWAL PARK Stadium, Riade (SAU)
👁️ Onde assistir: SporTV e Canal GOAT (Youtube)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵🟡Al Nassr (Técnico: Jorge Jesus)
Al-Aqeedi; Al Grahanam, Simakan, Martínez e Nasser; Ghareeb, Brozovic, Ângelo e Coman; João Félix e Cristiano Ronaldo.

Jogadores do Al-Nassr comemoram gol em vitória por 3 a 1 sobre o Al-Khaeej, pelo Campeonato Saudita (Foto: Fayez NURELDINE / AFP)
Jogadores do Al-Nassr comemoram gol em vitória por 3 a 1 sobre o Al-Khaeej, pelo Campeonato Saudita (Foto: Fayez Nureldine/AFP)

🟡🔵Al Taawoun (Técnico: Péricles Chamusca)
Mailson, Mahzari, Mohammed Al Dosari, Sémbène e M. Al Alaeli; Hugo, El Mahdioui e Fulgini; Al Kuwaykibi, Zambrano e Martínez.

Andrei Girotto em ação pelo Al Taawoun no Campeonato Saudita (Foto: Divulgação)
Andrei Girotto em ação pelo Al Taawoun no Campeonato Saudita (Foto: Divulgação)

