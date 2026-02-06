Foz do Iguaçu e Athleticoo se enfrentam neste sábado (7), às 16h (de Brasília), no estádio ABC, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paranaense 2026. A partida terá transmissão dos canais RIC Record (tv aberta), Goat (streaming) e Rede Furacão (streaming).

Na ida, o Furacão goleou por 5 a 0, na Arena da Baixada. O Azulão da Fronteira precisa vencer por seis gols de diferença para avançar ou cinco gols para levar aos pênaltis.

Como chegam os dois times?

O Foz do Iguaçu perdeu a invencibilidade de três jogos e tem uma missão indigesta para chegar à semifinal. O Azulão da Fronteira, contudo, já garantiu vaga na Série D de 2027 mesmo com uma eventual eliminação.

O técnico Adriano Souza estuda tirar o zagueiro Thyller para a entrada de um atacante, com Alex Oliveira e Marcus Uberaba como alternativas.

O Athletico aproveitará a boa vantagem, feita com o time principal, para voltar a colocar a equipe de aspirantes. O Furacão jogará no Brasileirão na quinta-feira (12), em casa, diante do Santos.

Para o jogo, o técnico João Correia poderá contar com o lateral-direito Gilberto, o lateral-esquerdo Claudinho, os volantes Raul e Riquelme e o meia-atacante Bruninho. O quinteto está integrado ao elenco principal, mas viajou com a delegação.

Confira as informações do jogo entre Foz do Iguaçu e Athletico pelo Campeonato Paranaense

✅ FICHA TÉCNICA

FOZ DO IGUAÇU x ATHLETICO

QUARTAS DE FINAL (VOLTA) - CAMPEONATO PARANAENSE

📆 Data e horário: Sábado (7), às 16h (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio ABC, em Foz do Iguaçu (PR)

📺 Onde assistir: RIC Record (tv aberta), Goat (streaming) e Rede Furacão (streaming)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: João Marcos dos Santos Velloso

🚩 Assistentes: João Fábio Machado Brischiliari e Welder Alessandro Gomes Afonso

🖥️ VAR: Paulo Roberto Alves Júnior

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FOZ DO IGUAÇU (Técnico: Adriano Souza)

André Junio; Alan Dias, Breno, John Lessa e Arthur Vignoli; Menezes, Hiago, Júnior Palmares; Alex Oliveira (Thyller), Lucas Alves e Vinícius Peixoto.

ATHLETICO (Técnico: João Correia)

Mycael; Gilberto, Belezi, Habraão e Claudinho; Raul, Riquelme e Lucas Marezi; Bruninho, Lucas Amorim (Kayke) e Renan Viana (Mastriani).