Foz do Iguaçu x Athletico: onde assistir ao vivo, horário e escalações do Campeonato Paranaense 2026
Azulão da Fronteira e Furacão decidem vaga às semifinais
Foz do Iguaçu e Athleticoo se enfrentam neste sábado (7), às 16h (de Brasília), no estádio ABC, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paranaense 2026. A partida terá transmissão dos canais RIC Record (tv aberta), Goat (streaming) e Rede Furacão (streaming).
Na ida, o Furacão goleou por 5 a 0, na Arena da Baixada. O Azulão da Fronteira precisa vencer por seis gols de diferença para avançar ou cinco gols para levar aos pênaltis.
Como chegam os dois times?
O Foz do Iguaçu perdeu a invencibilidade de três jogos e tem uma missão indigesta para chegar à semifinal. O Azulão da Fronteira, contudo, já garantiu vaga na Série D de 2027 mesmo com uma eventual eliminação.
O técnico Adriano Souza estuda tirar o zagueiro Thyller para a entrada de um atacante, com Alex Oliveira e Marcus Uberaba como alternativas.
O Athletico aproveitará a boa vantagem, feita com o time principal, para voltar a colocar a equipe de aspirantes. O Furacão jogará no Brasileirão na quinta-feira (12), em casa, diante do Santos.
Para o jogo, o técnico João Correia poderá contar com o lateral-direito Gilberto, o lateral-esquerdo Claudinho, os volantes Raul e Riquelme e o meia-atacante Bruninho. O quinteto está integrado ao elenco principal, mas viajou com a delegação.
Confira as informações do jogo entre Foz do Iguaçu e Athletico pelo Campeonato Paranaense
✅ FICHA TÉCNICA
FOZ DO IGUAÇU x ATHLETICO
QUARTAS DE FINAL (VOLTA) - CAMPEONATO PARANAENSE
📆 Data e horário: Sábado (7), às 16h (horário de Brasília)
📍 Local: Estádio ABC, em Foz do Iguaçu (PR)
📺 Onde assistir: RIC Record (tv aberta), Goat (streaming) e Rede Furacão (streaming)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: João Marcos dos Santos Velloso
🚩 Assistentes: João Fábio Machado Brischiliari e Welder Alessandro Gomes Afonso
🖥️ VAR: Paulo Roberto Alves Júnior
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FOZ DO IGUAÇU (Técnico: Adriano Souza)
André Junio; Alan Dias, Breno, John Lessa e Arthur Vignoli; Menezes, Hiago, Júnior Palmares; Alex Oliveira (Thyller), Lucas Alves e Vinícius Peixoto.
ATHLETICO (Técnico: João Correia)
Mycael; Gilberto, Belezi, Habraão e Claudinho; Raul, Riquelme e Lucas Marezi; Bruninho, Lucas Amorim (Kayke) e Renan Viana (Mastriani).
Tudo sobre
