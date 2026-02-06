São Paulo x Primavera: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo
Tricolor encara o Primavera em casa
- Matéria
- Mais Notícias
O São Paulo enfrenta o Primavera, equipe de Indaiatuba, neste sábado, dia 7 de fevereiro, às 20h30 (de Brasília), no Morumbis. O jogo vale pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão da Record, HBO Max e Cazé TV. Clique aqui para assistir no HBO Max.
Relacionadas
Ficha do jogo
Como chegam os dois times?
Depois do empate por 1 a 1 com o Santos, pelo Campeonato Brasileiro, o time do Morumbis volta o foco para o Campeonato Paulista. Veja os melhores momentos:
Na 12ª posição, com sete pontos, o Tricolor tenta se aproximar da zona de classificação, após flertar com a proximidade da zona de rebaixamento nas últimas rodadas.
Do outro lado, o Primavera aparece em décimo lugar, também com sete pontos somados. São três derrotas, duas vitórias e um empate até o momento.
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
Ficha Técnica:
🏆SÃO PAULO X PRIMAVERA - 7ª rodada do Paulistão
📍Estádio: Morumbis (São Paulo, SP)
📑Data: Domingo, dia 7 de fevereiro de 2025
⏰Horário: 20h30 (De Brasília)
📺Onde assistir: Record, HBO Max e Cazé TV
Escalações:
SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo): Rafael, Arboleda, Alan Franco e Sabino; Maik, Marcos Antonio, Bobadilla, Danielzinho e Enzo Diaz; Gonzalo Tapia e Calleri.
PRIMAVERA (Técnico: Rafael Marques): Victor Hugo; Kevin, Afonso, Ligger, Thales Oleques; Júnior Caiçara, Luan Martins, Weliton, Matheus Anjos; Paulo Baya, Gabriel Poveda.
+ Aposte na vitória do São Paulo contra o Primavera pelo Paulistão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias