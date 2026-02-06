São Paulo x Primavera: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo

O São Paulo enfrenta o Primavera, equipe de Indaiatuba, neste sábado, dia 7 de fevereiro, às 20h30 (de Brasília), no Morumbis. O jogo vale pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão da Record, HBO Max e Cazé TV. Clique aqui para assistir no HBO Max.

Ficha do jogo SAO PRI PAULISTÃO 7ª rodada Data e Hora Dia 7 de fevereiro, às 20h30 (de Brasília) Local Morumbis, São Paulo (SP) Árbitro MuriloTarrega Victor Assistentes Bruno Silva de Jesus e Anderson José de Moraes Coelho Var Vinicius Gonçalves Dias Araujo Onde assistir

Como chegam os dois times?

Depois do empate por 1 a 1 com o Santos, pelo Campeonato Brasileiro, o time do Morumbis volta o foco para o Campeonato Paulista. Veja os melhores momentos:

Na 12ª posição, com sete pontos, o Tricolor tenta se aproximar da zona de classificação, após flertar com a proximidade da zona de rebaixamento nas últimas rodadas.

Do outro lado, o Primavera aparece em décimo lugar, também com sete pontos somados. São três derrotas, duas vitórias e um empate até o momento.

Ficha Técnica:

🏆SÃO PAULO X PRIMAVERA - 7ª rodada do Paulistão

📍Estádio: Morumbis (São Paulo, SP)

📑Data: Domingo, dia 7 de fevereiro de 2025

⏰Horário: 20h30 (De Brasília)

📺Onde assistir: Record, HBO Max e Cazé TV

São Paulo está invicto há três jogos (Foto: Victor Froes/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

Escalações:

SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo): Rafael, Arboleda, Alan Franco e Sabino; Maik, Marcos Antonio, Bobadilla, Danielzinho e Enzo Diaz; Gonzalo Tapia e Calleri.

PRIMAVERA (Técnico: Rafael Marques): Victor Hugo; Kevin, Afonso, Ligger, Thales Oleques; Júnior Caiçara, Luan Martins, Weliton, Matheus Anjos; Paulo Baya, Gabriel Poveda.

