imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

São Paulo x Primavera: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações do jogo

Tricolor encara o Primavera em casa

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 06/02/2026
14:46
Atualizado há 3 minutos
São Paulo e Primavera se encontram neste sábado (Foto: Arte/ Lance!)
São Paulo e Primavera se encontram neste sábado (Foto: Arte/ Lance!)
O São Paulo enfrenta o Primavera, equipe de Indaiatuba, neste sábado, dia 7 de fevereiro, às 20h30 (de Brasília), no Morumbis. O jogo vale pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão da Record, HBO Max e Cazé TV. Clique aqui para assistir no HBO Max.



Ficha do jogo

São Paulo-escudo-onde-assistir
SAO
PRI
PAULISTÃO
7ª rodada
Data e Hora
Dia 7 de fevereiro, às 20h30 (de Brasília)
Local
Morumbis, São Paulo (SP)
Árbitro
MuriloTarrega Victor
Assistentes
Bruno Silva de Jesus e Anderson José de Moraes Coelho
Var
Vinicius Gonçalves Dias Araujo
Onde assistir

Como chegam os dois times?

Depois do empate por 1 a 1 com o Santos, pelo Campeonato Brasileiro, o time do Morumbis volta o foco para o Campeonato Paulista. Veja os melhores momentos:

Na 12ª posição, com sete pontos, o Tricolor tenta se aproximar da zona de classificação, após flertar com a proximidade da zona de rebaixamento nas últimas rodadas.

Do outro lado, o Primavera aparece em décimo lugar, também com sete pontos somados. São três derrotas, duas vitórias e um empate até o momento.

Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Ficha Técnica:

🏆SÃO PAULO X PRIMAVERA - 7ª rodada do Paulistão
📍Estádio: Morumbis (São Paulo, SP)
📑Data: Domingo, dia 7 de fevereiro de 2025
Horário: 20h30 (De Brasília)
📺Onde assistir: Record, HBO Max e Cazé TV

Tapia comemora gol marcado pelo São Paulo
São Paulo está invicto há três jogos (Foto: Victor Froes/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

Escalações:

SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo): Rafael, Arboleda, Alan Franco e Sabino; Maik, Marcos Antonio, Bobadilla, Danielzinho e Enzo Diaz; Gonzalo Tapia e Calleri.

PRIMAVERA (Técnico: Rafael Marques): Victor Hugo; Kevin, Afonso, Ligger, Thales Oleques; Júnior Caiçara, Luan Martins, Weliton, Matheus Anjos; Paulo Baya, Gabriel Poveda.


