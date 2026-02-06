Nantes e Lyon se enfrentam neste sábado (7), às 17h05 (de Brasília), no Stade de la Beaujoire, em Nantes (FRA), pela 21ª rodada da Ligue 1 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva da CazéTV (streaming),

O Lyon chega embalado por uma grande sequência na temporada. A equipe comandada por Paulo Fonseca soma 11 vitórias consecutivas considerando todas as competições e ocupa a 4ª colocação da Ligue 1, com 39 pontos, empatada com o Olympique de Marseille. O objetivo é manter a fase positiva e alcançar o 12º triunfo seguido.

Destaque do momento, Endrick vem de marcar um golaço pela Copa da França e tem presença garantida entre os titulares. O brasileiro soma cinco gols em cinco jogos com a camisa do clube e segue como uma das principais armas ofensivas dos Gones.

Ficha do jogo NAN LYO 21ª rodada Ligue 1 Data e Hora sábado, 7 de fevereiro, às 17h05 (de Brasília) Local Stade de la Beaujoire, em Nantes (FRA) Árbitro Mathieu Vernice Assistentes Nicola Danos e Florian Gonçalves de Araújo Var Mehdi Mokhtari Onde assistir CazéTV

O Nantes, por outro lado, vive situação delicada no campeonato. A equipe ocupa a 16ª posição, com 14 pontos, vem de uma sequência negativa e tenta reação para se afastar da zona de rebaixamento. Jogando em casa, os Canários buscam surpreender um dos times mais em forma da competição.

Tudo sobre Nantes x Lyon (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Nantes 🆚 Lyon

21ª rodada – Ligue 1

📆 Data e horário: sábado, 7 de fevereiro, às 17h05 (de Brasília)

📍 Local: Stade de la Beaujoire, em Nantes (FRA)

👁️ Onde assistir: CazéTV (streaming)

🕴️ Árbitro: Mathieu Vernice

🚩 Assistentes: Nicola Danos e Florian Gonçalves de Araújo

📺 VAR: Mehdi Mokhtari

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🟡🟢 Nantes (Técnico: Ahmed Kantari)

Anthony Lopes; Amian, Tati, Awaziem, Cozza e Ali Youssef; Abline, Sissoko, Lepenant e Cabella; Mohamed.

🔵🔴 Lyon (Técnico: Paulo Fonseca)

Greif; Maitland-Niles, Mata, Niakhaté e Abner; Tessmann, Morton e Sulc; Nartey, Endrick e Karabec (Afonso Moreira).

Nantes x Lyon pela 21ª rodada do Campeonato Francês (Arte: Lance!)

