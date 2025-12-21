Time de Cristiano Ronaldo será impedido de inscrever novos jogadores

A Fifa impôs, na última sexta-feira (19), uma sanção ao Al-Nassr que impede o clube de registrar novos atletas em seu elenco. A punição entrou em vigor imediatamente e afeta a equipe dirigida pelo técnico Jorge Jesus, que conta com estrelas do futebol mundial como Cristiano Ronaldo e João Félix.

Até o momento, os motivos específicos que levaram a entidade máxima do futebol a aplicar a medida não foram oficialmente esclarecidos. No detalhamento da sanção, a Fifa não estipulou um número fixo de janelas de transferências bloqueadas, informando apenas que a proibição vigora "até que seja suspensa".

Além do Al-Nassr, outros clubes da Arábia Saudita, como Al Shabab, Damac e Al Riyadh, também sofreram sanções semelhantes na mesma data.

Jogadores do Al-Nassr comemoram gol de Mané contra o Al-Ittihad, pela Supercopa Saudita (Foto: Divulgação/Al-Nassr)

Histórico de punições e investimentos recentes

Esta não é a primeira ocasião em que o clube de Riade enfrenta restrições da federação internacional. Em 2023, a equipe de Cristiano Ronaldo foi banida de registrar jogadores por três janelas de mercado devido a irregularidades em uma transferência anterior. Naquela época, o impasse foi solucionado após o pagamento de uma multa de aproximadamente dois milhões de euros, o que permitiu a regularização da situação cadastral da equipe.

A nova punição ocorre logo após um período de investimentos agressivos por parte do clube no mercado europeu. No último verão, o Al-Nassr desembolsou mais de 100 milhões de euros em reforços. Entre as principais contratações realizadas antes do atual bloqueio, destacam-se nomes como João Félix, Kingsley Coman, Mohamed Simakan e o zagueiro espanhol Iñigo Martínez. A medida atual interrompe o ciclo de contratações do time até que as pendências com a entidade sejam resolvidas.

Jogadores do Al-Nassr comemoram gol do brasileiro Wesley em vitória no Campeonato Saudita (Foto: Fayez NURELDINE / AFP)

