menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Barcelona x Mallorca: onde assistir e prováveis escalações do jogo de La Liga

Confira todas as informações do duelo

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/02/2026
17:37
Barcelona x Mallorca pela 23ª rodada de La Liga (Arte: Lance!)
imagem cameraBarcelona x Mallorca pela 23ª rodada de La Liga (Arte: Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Barcelona e Mallorca se enfrentam neste sábado (7), às 12h15 (de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona (ESP), pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir na Disney+

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Barcelona chega em grande fase na temporada. Líder isolado de La Liga, com 55 pontos, a equipe comandada por Hansi Flick vem de cinco vitórias consecutivas somando todas as competições e busca manter a vantagem no topo da tabela. Mesmo com desfalques importantes, os Blaugranas contam com o bom momento de Lamine Yamal, Rashford e Ferran Torres para seguir firmes na briga pelo título.

continua após a publicidade

Ficha do jogo

Barcelona-escudo-onde-assistir
BAR
MAL
23ª rodada
La Liga
Data e Hora
sábado, 7 de fevereiro, às 12h15 (de Brasília)
Local
Camp Nou, em Barcelona (ESP)
Árbitro
Alejandro González
Var
Iglesias Villanueva
Onde assistir

O Mallorca, por sua vez, tenta surpreender fora de casa. A equipe ocupa a 14ª colocação, com 24 pontos, e vem embalada após uma goleada sobre o Sevilla na última rodada. O principal destaque é Vedat Muriqi, vice-artilheiro de La Liga, que lidera a esperança dos visitantes em Barcelona

Tudo sobre Barcelona x Mallorca (onde assistir, horário, escalações e local):

FICHA TÉCNICA

Barcelona 🆚 Mallorca
23ª rodada – La Liga

📆 Data e horário: sábado, 7 de fevereiro, às 12h15 (de Brasília)
📍 Local: Camp Nou, em Barcelona (ESP)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)
🕴️ Árbitro: Alejandro González
📺 VAR: Iglesias Villanueva

continua após a publicidade

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵🔴 Barcelona (Técnico: Hansi Flick)
Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García e Baldé; De Jong, Fermín López e Dani Olmo; Lamine Yamal, Rashford e Ferran Torres.

🔴⚫ Mallorca (Técnico: Jagoba Arrasate)
Román; Maffeo, David López, Valjent e Mojica; Mascarell, Samú Costa e Sergi Darder; Asano, Virgili e Vedat Muriqi.

Barcelona x Mallorca pela 23ª rodada de La Liga (Arte: Lance!)
Barcelona x Mallorca pela 23ª rodada de La Liga (Arte: Lance!)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias