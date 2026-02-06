Barcelona x Mallorca: onde assistir e prováveis escalações do jogo de La Liga
Barcelona e Mallorca se enfrentam neste sábado (7), às 12h15 (de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona (ESP), pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir na Disney+
O Barcelona chega em grande fase na temporada. Líder isolado de La Liga, com 55 pontos, a equipe comandada por Hansi Flick vem de cinco vitórias consecutivas somando todas as competições e busca manter a vantagem no topo da tabela. Mesmo com desfalques importantes, os Blaugranas contam com o bom momento de Lamine Yamal, Rashford e Ferran Torres para seguir firmes na briga pelo título.
Ficha do jogo
O Mallorca, por sua vez, tenta surpreender fora de casa. A equipe ocupa a 14ª colocação, com 24 pontos, e vem embalada após uma goleada sobre o Sevilla na última rodada. O principal destaque é Vedat Muriqi, vice-artilheiro de La Liga, que lidera a esperança dos visitantes em Barcelona
Tudo sobre Barcelona x Mallorca (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Barcelona 🆚 Mallorca
23ª rodada – La Liga
📆 Data e horário: sábado, 7 de fevereiro, às 12h15 (de Brasília)
📍 Local: Camp Nou, em Barcelona (ESP)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)
🕴️ Árbitro: Alejandro González
📺 VAR: Iglesias Villanueva
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔵🔴 Barcelona (Técnico: Hansi Flick)
Joan García; Koundé, Cubarsí, Eric García e Baldé; De Jong, Fermín López e Dani Olmo; Lamine Yamal, Rashford e Ferran Torres.
🔴⚫ Mallorca (Técnico: Jagoba Arrasate)
Román; Maffeo, David López, Valjent e Mojica; Mascarell, Samú Costa e Sergi Darder; Asano, Virgili e Vedat Muriqi.
