Os melhores duelos individuais de 2025; rivalidades que marcaram o ano

O futebol sempre foi movido por rivalidades, mas 2025 elevou esse conceito a outro patamar. Em diferentes ligas e contextos, duelos individuais extrapolaram as quatro linhas, ganharam contornos pessoais e ajudaram a definir jogos, títulos e narrativas ao longo da temporada. O Lance! relembra alguns dos principais confrontos jogador contra jogador que marcaram o último ano e prometem seguir movimentando o cenário mundial.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Gabriel Magalhães x Erling Haaland

Um dos duelos mais intensos do futebol europeu em 2025 aconteceu na liga mais rica do mundo. O embate entre Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal, e Erling Haaland, artilheiro do Manchester City, deixou de ser apenas técnico e passou a ter um componente claramente pessoal.

continua após a publicidade

O estopim e o massacre no Emirates

A rivalidade teve origem ainda em setembro de 2024, quando Haaland, ao comemorar o gol de empate do Manchester City, arremessou a bola na nuca de Gabriel.

O "troco" veio em fevereiro de 2025, na histórica goleada do Arsenal por 5 a 1 sobre o City, no Emirates Stadium. Além de anular Haaland durante boa parte do jogo, Gabriel marcou um dos gols e comemorou passando ao lado do rival, gritando em seu ouvido. As câmeras também flagraram Haaland apontando para o patch dourado de campeão da Premier League na manga, numa tentativa simbólica de reafirmar a hierarquia recente.

continua após a publicidade

Gabriel Magalhães grita no rosto de Haaland após gol marcado (Foto: Reprodução)

Uma rivalidade assumida

Após a partida, Gabriel não escondeu que encara o duelo como uma "guerra". Em entrevista ao podcast "Podpah", o defensor brasileiro revelou bastidores do confronto e tratou as provocações como parte do jogo.

— Ele tirou minha chuteira e veio me dar a mão. Eu falei: 'Pega aí'. Depois, o De Bruyne pegou e me entregou. É provocação, coisa normal, é isso que movimenta — contou.

Vini Jr x Lamine Yamal

Se Messi e Cristiano Ronaldo definiram a última era, Vini Jr e Lamine Yamal marcaram 2025 pelo choque de gerações e temperamentos. O El Clásico disputado em outubro, no Santiago Bernabéu, foi o capítulo mais explosivo dessa nova rivalidade.

Provocações e tensão em campo

Antes mesmo da bola rolar, Yamal inflamou o ambiente ao sugerir, em uma live, que o Real Madrid "reclamava demais" e era beneficiado. Em campo, Vinícius respondeu com provocações diretas, incluindo frases captadas por leitura labial durante a partida.

Confusão no túnel

Após a vitória do Real por 2 a 1, o confronto ganhou novos contornos. Gestos de Yamal chamando Vinícius para "resolver" a situação no túnel quase terminaram em agressão física. O brasileiro precisou ser contido por companheiros de equipe e pela segurança do estádio. Cartões aplicados após o apito final selaram um dos episódios mais tensos do clássico nos últimos anos.

Vini Jr discutindo com Raphinha e Yamal (Foto; Oscar del Pozo/AFP)

Ousmane Dembélé x Lamine Yamal

Nem toda rivalidade acontece em carrinhos ou trombadas. A disputa pela última Bola de Ouro colocou frente a frente dois modelos opostos de futebol: a eficiência de Ousmane Dembélé, campeão e decisivo pelo PSG, contra o talento criativo e midiático de Lamine Yamal.

Dembélé levou o prêmio apoiado em números expressivos — 35 gols e 16 assistências — e no protagonismo em títulos. Yamal, por sua vez, dominou o debate nas redes sociais, onde muitos torcedores consideraram sua derrota uma injustiça.

Ousmane Dembélé venceu a Bola de Ouro de 2025 (Foto: Divulgação/France Football)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial