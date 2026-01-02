menu hamburguer
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta (02/12/2025)

Veja os jogos televisionados do segundo dia do ano

Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 02/01/2026
06:00
O ano está começando aos poucos, e nesta sexta-feira (2) haverá o primeiro dia de 2026 com diversas partidas, tanto no futebol internacional, com os principais campeonatos nacionais do mundo, quanto no futebol brasileiro, com o início da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Diante disso, o Lance! apresenta a programação completa dos jogos de hoje.

Copinha (Copa São Paulo de Futebol Júnior)

  1. Meia Noite x Real-RR — 8h45 — Paulistão (YouTube)
  2. Coritiba x Ponte Preta — 11h — Xsports (TV fechada) e YouTube
  3. Votuporanguense x Galvez — 15h45 — Paulistão (YouTube)
  4. Mirassol x Forte-ES — 16h15 — Paulistão (YouTube)
  5. Grêmio x Falcon — 18h — CazéTV
  6. Sport x Linense — 18h30 — Xsports (TV fechada) e YouTube

Campeonato Saudita

  • Al Najma x Al Khaleej — 10h30 — Canal GOAT
  • Al Ettifaq x Al Okhdood — 11h35 — BandSports (TV fechada) e Canal GOAT
  • Al Ahli x Al Nassr — 14h30 — BandSports (TV fechada) e Canal GOAT

Campeonato Português

  • Gil Vicente x Sporting — 15h45 — ESPN 4 (TV fechada) e Disney+
  • Vitória de Guimarães x Nacional — 17h45 — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

Campeonato Italiano

  • Cagliari x Milan — 16h45 — ESPN (TV fechada) e Disney+
Campeonato Espanhol

  • Rayo Vallecano x Getafe — 17h — ESPN 2 (TV fechada) e Disney+

Lance! agradece a sua participação e a confiança no portal para acompanhar as principais notícias não apenas do futebol mundial, mas do esporte em geral ao longo de 2025. Que 2026 seja um ano ainda mais movimentado e especial. Siga ligado por aqui para não perder nenhum detalhe, afinal, é ano de Copa do Mundo!

