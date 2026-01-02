Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta (02/12/2025)
Veja os jogos televisionados do segundo dia do ano
O ano está começando aos poucos, e nesta sexta-feira (2) haverá o primeiro dia de 2026 com diversas partidas, tanto no futebol internacional, com os principais campeonatos nacionais do mundo, quanto no futebol brasileiro, com o início da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Diante disso, o Lance! apresenta a programação completa dos jogos de hoje.
Copinha (Copa São Paulo de Futebol Júnior)
- Meia Noite x Real-RR — 8h45 — Paulistão (YouTube)
- Coritiba x Ponte Preta — 11h — Xsports (TV fechada) e YouTube
- Votuporanguense x Galvez — 15h45 — Paulistão (YouTube)
- Mirassol x Forte-ES — 16h15 — Paulistão (YouTube)
- Grêmio x Falcon — 18h — CazéTV
- Sport x Linense — 18h30 — Xsports (TV fechada) e YouTube
Campeonato Saudita
- Al Najma x Al Khaleej — 10h30 — Canal GOAT
- Al Ettifaq x Al Okhdood — 11h35 — BandSports (TV fechada) e Canal GOAT
- Al Ahli x Al Nassr — 14h30 — BandSports (TV fechada) e Canal GOAT
Campeonato Português
- Gil Vicente x Sporting — 15h45 — ESPN 4 (TV fechada) e Disney+
- Vitória de Guimarães x Nacional — 17h45 — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Campeonato Italiano
- Cagliari x Milan — 16h45 — ESPN (TV fechada) e Disney+
Campeonato Espanhol
- Rayo Vallecano x Getafe — 17h — ESPN 2 (TV fechada) e Disney+
O Lance! agradece a sua participação e a confiança no portal para acompanhar as principais notícias não apenas do futebol mundial, mas do esporte em geral ao longo de 2025. Que 2026 seja um ano ainda mais movimentado e especial. Siga ligado por aqui para não perder nenhum detalhe, afinal, é ano de Copa do Mundo!
