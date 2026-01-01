Brasil estreia neste sábado na Copa do Mundo de Kings League; onde assistir

O Brasil já tem a sua estreia definida na Kings World Cup Nations, a Copa do Mundo de Kings League. A equipe entra em campo no próximo sábado (3), a partir das 18h (de Brasília). O Brasil disputa com outras 19 seleções o título da KWCP. A partida tem transmissão da Cazé TV, XSports, ESPN e Disney+, além das redes sociais da Kings League.

Convocados do Brasil

Esaú Assunção (Goleiro) Victor Hugo (Goleiro) Wembley Luiz (Defesa) Matheus 'Dedo' (Defesa) Everton Felipe (Meia) Luan 'Mestre' (Meia) Jeffinho Honorato (Meia) Andreas Vaz (Meia) Well Andrade (Meia) Cristhian 'Canhoto' (Meia) Kelvin Oliveira (Atacante) Lipão' Pinheiro (Atacante) Leleti' Garcia (Atacante)

A competição possui cinco etapas: fase de grupos, repescagem, quartas de final, semifinais e final. Na primeira, 20 equipes foram divididas em cinco grupos. Os primeiros colocados vão direto para as quartas de final, enquanto os segundos colocados e o terceiro colocado geral disputam uma repescagem, valendo três vagas. As demais seleções são eliminadas, dando início ao simples mata-mata.

Gramado da Kings League no Allianz Parque, estádio do Palmeiras, teve custo milionário. (Foto: Mauricio Rummens/Kings League Brasil)

Agenda do Brasil na Copa do Mundo de Kings League

Partidas do brasil na fase de grupos da Copa do Mundo de Kings League Data e hora Rodada Partida Grupo 3 de janeiro, às 18h 1ª Rodada Brasil x Espanha Grupo D 8 de janeiro, às 19h 2ª Rodada Catar x Brasil Grupo D 10 de janeiro, horário a definir 3ª Rodada Brasil x Peru Grupo D

Repescagem (last chance)

Três jogos em 11 de janeiro, com horários não definidos

Quartas de final

Dois jogos em 12 de janeiro, com horários não definidos

Dois jogos em 13 de janeiro, com horários não definidos

Semifinais

Dois jogos em 14 da janeiro, com horários não definidos

Final da Copa do Mundo de Kings League

Jogo único em 17 de janeiro, com horário não definido

Brasil x Espanha

Fase de Grupos

Kings World Cup Nations

📆 Data e hora: sábado, 3 de janeiro, às 18h (de Brasília);

🏟️ Local: Trident Arena Brazil;

📺 Onde assistir: Cazé TV, XSports, ESPN, Disney+, X (antigo Twitter), Twitch, Instagram, TikTok e Youtube da Kings League.

