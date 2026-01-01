menu hamburguer
Brasil estreia neste sábado na Copa do Mundo de Kings League; onde assistir

Seleção enfrenta Espanha

Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 01/01/2026
19:24
imagem cameraAllianz Parque, estádio do Palmeiras, recebeu 40 mil pessoas para a final da Kings League Brasil. (Foto: Mauricio Rummens/Kings League Brasil)
O Brasil já tem a sua estreia definida na Kings World Cup Nations, a Copa do Mundo de Kings League. A equipe entra em campo no próximo sábado (3), a partir das 18h (de Brasília). O Brasil disputa com outras 19 seleções o título da KWCP. A partida tem transmissão da Cazé TV, XSports, ESPN e Disney+, além das redes sociais da Kings League.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Convocados do Brasil

  1. Esaú Assunção (Goleiro)
  2. Victor Hugo (Goleiro)
  3. Wembley Luiz (Defesa)
  4. Matheus 'Dedo' (Defesa)
  5. Everton Felipe (Meia)
  6. Luan 'Mestre' (Meia)
  7. Jeffinho Honorato (Meia)
  8. Andreas Vaz (Meia)
  9. Well Andrade (Meia)
  10. Cristhian 'Canhoto' (Meia)
  11. Kelvin Oliveira (Atacante)
  12. Lipão' Pinheiro (Atacante)
  13. Leleti' Garcia (Atacante)

A competição possui cinco etapas: fase de grupos, repescagem, quartas de final, semifinais e final. Na primeira, 20 equipes foram divididas em cinco grupos. Os primeiros colocados vão direto para as quartas de final, enquanto os segundos colocados e o terceiro colocado geral disputam uma repescagem, valendo três vagas. As demais seleções são eliminadas, dando início ao simples mata-mata.

Gramado da Kings League no Allianz Parque, estádio do Palmeiras, teve custo milionário. (Foto: Mauricio Rummens/Kings League Brasil)

➡️ Plataforma anuncia transmissão de eventos da Kings League de 2026; entenda

Agenda do Brasil na Copa do Mundo de Kings League

Partidas do brasil na fase de grupos da Copa do Mundo de Kings League

Data e horaRodadaPartidaGrupo

3 de janeiro, às 18h

1ª Rodada

Brasil x Espanha

Grupo D

8 de janeiro, às 19h

2ª Rodada

Catar x Brasil

Grupo D

10 de janeiro, horário a definir

3ª Rodada

Brasil x Peru

Grupo D

Repescagem (last chance)

  • Três jogos em 11 de janeiro, com horários não definidos

Quartas de final

  • Dois jogos em 12 de janeiro, com horários não definidos
  • Dois jogos em 13 de janeiro, com horários não definidos

Semifinais

  • Dois jogos em 14 da janeiro, com horários não definidos

Final da Copa do Mundo de Kings League

  • Jogo único em 17 de janeiro, com horário não definido

Brasil x Espanha
Fase de Grupos
Kings World Cup Nations

📆 Data e hora: sábado, 3 de janeiro, às 18h (de Brasília);
🏟️ Local: Trident Arena Brazil;
📺 Onde assistir: Cazé TV, XSports, ESPN, Disney+, X (antigo Twitter), Twitch, Instagram, TikTok e Youtube da Kings League.

