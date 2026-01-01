Brasil estreia neste sábado na Copa do Mundo de Kings League; onde assistir
Seleção enfrenta Espanha
- Matéria
- Mais Notícias
O Brasil já tem a sua estreia definida na Kings World Cup Nations, a Copa do Mundo de Kings League. A equipe entra em campo no próximo sábado (3), a partir das 18h (de Brasília). O Brasil disputa com outras 19 seleções o título da KWCP. A partida tem transmissão da Cazé TV, XSports, ESPN e Disney+, além das redes sociais da Kings League.
Veja calendário completo da ‘Copa do Mundo’ de Kings League, no Brasil
Mais Esportes
Plataforma anuncia transmissão de eventos da Kings League de 2026; entenda
Lance! Biz
Kings League anuncia retorno de influenciador e novo clube para 2026
Fora de Campo
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Convocados do Brasil
- Esaú Assunção (Goleiro)
- Victor Hugo (Goleiro)
- Wembley Luiz (Defesa)
- Matheus 'Dedo' (Defesa)
- Everton Felipe (Meia)
- Luan 'Mestre' (Meia)
- Jeffinho Honorato (Meia)
- Andreas Vaz (Meia)
- Well Andrade (Meia)
- Cristhian 'Canhoto' (Meia)
- Kelvin Oliveira (Atacante)
- Lipão' Pinheiro (Atacante)
- Leleti' Garcia (Atacante)
A competição possui cinco etapas: fase de grupos, repescagem, quartas de final, semifinais e final. Na primeira, 20 equipes foram divididas em cinco grupos. Os primeiros colocados vão direto para as quartas de final, enquanto os segundos colocados e o terceiro colocado geral disputam uma repescagem, valendo três vagas. As demais seleções são eliminadas, dando início ao simples mata-mata.
➡️ Plataforma anuncia transmissão de eventos da Kings League de 2026; entenda
Agenda do Brasil na Copa do Mundo de Kings League
Partidas do brasil na fase de grupos da Copa do Mundo de Kings League
|Data e hora
|Rodada
|Partida
|Grupo
3 de janeiro, às 18h
1ª Rodada
Brasil x Espanha
Grupo D
8 de janeiro, às 19h
2ª Rodada
Catar x Brasil
Grupo D
10 de janeiro, horário a definir
3ª Rodada
Brasil x Peru
Grupo D
Repescagem (last chance)
- Três jogos em 11 de janeiro, com horários não definidos
Quartas de final
- Dois jogos em 12 de janeiro, com horários não definidos
- Dois jogos em 13 de janeiro, com horários não definidos
Semifinais
- Dois jogos em 14 da janeiro, com horários não definidos
Final da Copa do Mundo de Kings League
- Jogo único em 17 de janeiro, com horário não definido
Brasil x Espanha
Fase de Grupos
Kings World Cup Nations
📆 Data e hora: sábado, 3 de janeiro, às 18h (de Brasília);
🏟️ Local: Trident Arena Brazil;
📺 Onde assistir: Cazé TV, XSports, ESPN, Disney+, X (antigo Twitter), Twitch, Instagram, TikTok e Youtube da Kings League.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias