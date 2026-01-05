Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda (05/12/2025)
Veja os jogos televisionados do quinto dia do ano
Quais são os jogos de hoje? Nesta segunda-feira (5), a agenda traz confrontos decisivos das oitavas de final da Copa Africana de Nações, além de jogos da Championship e mais uma rodada cheia da Copinha, com a participação de grandes clubes do futebol brasileiro ao longo do dia.
Copa Africana de Nações (oitavas de final)
- Egito x Benin — 13h — Band, BandPlay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
- Nigéria x Moçambique — 16h — BandPlay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
Campeonato Inglês – Segunda Divisão
- Leicester x West Bromwich — 17h — ESPN e Disney+
Copinha (Copa São Paulo de Futebol Júnior)
- Meia Noite x Ponte Preta — 13h — Paulistão (YouTube)
- Real x Coritiba — 15h15 — Paulistão (YouTube)
- Galvez x Grêmio — 16h — Record News e Xsports (TV e YouTube)
- Remo x Batalhão — 17h15 — Ulisses TV
- Votuporanguense x Falcon — 18h15 — Paulistão (YouTube)
- Mirassol x Linense — 18h30 — Paulistão (YouTube)
- Sfera x Brasiliense — 19h15 — Paulistão (YouTube)
- Palmeiras x Monte Roraima — 19h30 — CazéTV
- Forte x Sport — 20h45 — Xsports (TV e YouTube)
- Fluminense x Água Santa — 21h30 — CazéTV
