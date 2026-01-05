menu hamburguer
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda (05/12/2025)

Veja os jogos televisionados do quinto dia do ano

Dia 05/01/2026
06:00
FBL-AFR-2025-MATCH 15-EGY-RSA
imagem cameraJogos de hoje: Mohamed Salah (#10) celebra o primeiro gol do Egito, marcado de pênalti, ao lado de Zizo (#25), durante a partida do Grupo B da Copa Africana de Nações (CAN) contra a África do Sul (Foto: Franck Fife/AFP)
Quais são os jogos de hoje? Nesta segunda-feira (5), a agenda traz confrontos decisivos das oitavas de final da Copa Africana de Nações, além de jogos da Championship e mais uma rodada cheia da Copinha, com a participação de grandes clubes do futebol brasileiro ao longo do dia.

Copa Africana de Nações (oitavas de final)

  • Egito x Benin — 13h — Band, BandPlay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
  • Nigéria x Moçambique — 16h — BandPlay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
Jogos de hoje: Seleção da Nigéria posa para foto antes da partida do Grupo C da Copa Africana de Nações (CAN) contra Uganda (Foto: Abdel Majid Bziouat/AFP)
Campeonato Inglês – Segunda Divisão

  • Leicester x West Bromwich — 17h — ESPN e Disney+

Copinha (Copa São Paulo de Futebol Júnior)

  1. Meia Noite x Ponte Preta — 13h — Paulistão (YouTube)
  2. Real x Coritiba — 15h15 — Paulistão (YouTube)
  3. Galvez x Grêmio — 16h — Record News e Xsports (TV e YouTube)
  4. Remo x Batalhão — 17h15 — Ulisses TV
  5. Votuporanguense x Falcon — 18h15 — Paulistão (YouTube)
  6. Mirassol x Linense — 18h30 — Paulistão (YouTube)
  7. Sfera x Brasiliense — 19h15 — Paulistão (YouTube)
  8. Palmeiras x Monte Roraima — 19h30 — CazéTV
  9. Forte x Sport — 20h45 — Xsports (TV e YouTube)
  10. Fluminense x Água Santa — 21h30 — CazéTV

Lance! agradece a sua participação e a confiança no portal para acompanhar as principais notícias não apenas do futebol mundial, mas do esporte em geral ao longo de 2025. Que 2026 seja um ano ainda mais movimentado e especial.

