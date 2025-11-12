Caso Yamal: entenda a cronologia da lesão que o afastou da seleção
Tratamento provocou tensão entre o Barcelona e a Federação Espanhola
A pubalgia de Lamine Yamal tornou-se uma das lesões mais controversas da temporada do futebol europeu. O problema físico não só fez com que o craque desfalcasse o Barcelona e a seleção espanhola, mas também desencadeou um conflito entre o clube catalão e a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), que atingiu um ponto crítico na última terça-feira (11).
A grande questão da tensão entre as duas partes está no plano do Barcelona de que a pubalgia de Yamal exige um "sistema de gestão" do seu tempo de jogo na seleção espanhola, que não estaria sendo respeitado. Em contrapartida, a Federação Espanhola defende que, se ele joga pelo seu clube, também pode jogar pela seleção de Luis de la Fuente. Assim, já se passaram dois meses de acusações e situações de tensão aguda.
A linha do tempo da pubalgia de Yamal
Setembro:
- 04/09: Yamal jogou 79 minutos em Espanha x Bulgária e terminou o jogo sentindo desconforto;
- 07/09: Apesar do desconforto, participa de 73 minutos na partida contra a Turquia;
- 13/09: Lamine desfalca o Barcelona por desconforto na região pubiana. Flick critica De la Fuente;
- 25/09: Luis de la Fuente responde ao alemão: "Não me interessa o que Flick diz";
- 28/09: Lamine reaparece e joga 32 minutos contra a Real Sociedad.
Outubro:
- 01/10: Yamal cumpre os 90 minutos em Barcelona x PSG;
- 03/10: O Barcelona informou que Lamine sofreu uma recaída da pubalgia e anunciou que ele ficaria afastado dos gramados por duas a três semanas, levando ao corte na Seleção;
- 05/10: Desfalca o Barcelona contra o Sevilla;
- 13/10: Retorno aos treinos;
- 18/10: Volta a atuar, por 64 minutos, contra o Girona;
- 20/10: De la Fuente volta a falar de Flick. "Não o entendi, ele também foi técnico da seleção. Todos são retratados por suas ações. Não o entendi. É injusto acusar a seleção".
Novembro:
- 07/11: Luis de la Fuente convoca Yamal para as partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026;
- 08/11: Em coletiva de imprensa antes do jogo contra o Celta de Vigo, Hansi Flick apelou para o 'bom senso da seleção' e de Luis de la Fuente para que cuidassem do atacante;
- 09/11: Lamine é titular e joga os 90 minutos completos na partida contra o Celta. Ele inclusive marca um gol;
- 10/11: Pela manhã, o jogador se submete a um tratamento de radiofrequência. De tarde, a RFEF toma conhecimento do tratamento. De noite, chega o relatório médico do Barcelona, recomendando um período de repouso de 7 a 10 dias para Yamal;
- 11/11: Federação Espanhola emitiu um comunicado contundente anunciando o afastamento do jogador da seleção e criticando duramente o Barcelona.
