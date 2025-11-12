menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Caso Yamal: entenda a cronologia da lesão que o afastou da seleção

Tratamento provocou tensão entre o Barcelona e a Federação Espanhola

Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/11/2025
15:02
Yamal em ação pelo Barcelona contra o PSG, na Champions League
imagem cameraYamal em ação pelo Barcelona contra o PSG, na Champions League (Foto: Lluis Gene/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Pubalgia de Lamine Yamal gera polêmica na temporada de futebol europeu.
Jogador desfalcou Barcelona e seleção espanhola.
Conflito entre Barcelona e RFEF sobre gestão do tempo de jogo.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

A pubalgia de Lamine Yamal tornou-se uma das lesões mais controversas da temporada do futebol europeu. O problema físico não só fez com que o craque desfalcasse o Barcelona e a seleção espanhola, mas também desencadeou um conflito entre o clube catalão e a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), que atingiu um ponto crítico na última terça-feira (11).

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A grande questão da tensão entre as duas partes está no plano do Barcelona de que a pubalgia de Yamal exige um "sistema de gestão" do seu tempo de jogo na seleção espanhola, que não estaria sendo respeitado. Em contrapartida, a Federação Espanhola defende que, se ele joga pelo seu clube, também pode jogar pela seleção de Luis de la Fuente. Assim, já se passaram dois meses de acusações e situações de tensão aguda.

continua após a publicidade
Lamine Yamal no duelo contra o Real Madrid (Foto: Javier Soriano/AFP)
Lamine Yamal no clássico entre Real Madrid e Barcelona (Foto: Javier Soriano/AFP)

A linha do tempo da pubalgia de Yamal

Setembro:

  • 04/09: Yamal jogou 79 minutos em Espanha x Bulgária e terminou o jogo sentindo desconforto;
  • 07/09: Apesar do desconforto, participa de 73 minutos na partida contra a Turquia;
  • 13/09: Lamine desfalca o Barcelona por desconforto na região pubiana. Flick critica De la Fuente;
  • 25/09: Luis de la Fuente responde ao alemão: "Não me interessa o que Flick diz";
  • 28/09: Lamine reaparece e joga 32 minutos contra a Real Sociedad.

Outubro:

  1. 01/10: Yamal cumpre os 90 minutos em Barcelona x PSG;
  2. 03/10: O Barcelona informou que Lamine sofreu uma recaída da pubalgia e anunciou que ele ficaria afastado dos gramados por duas a três semanas, levando ao corte na Seleção;
  3. 05/10: Desfalca o Barcelona contra o Sevilla;
  4. 13/10: Retorno aos treinos;
  5. 18/10: Volta a atuar, por 64 minutos, contra o Girona;
  6. 20/10: De la Fuente volta a falar de Flick. "Não o entendi, ele também foi técnico da seleção. Todos são retratados por suas ações. Não o entendi. É injusto acusar a seleção".

Novembro:

  1. 07/11: Luis de la Fuente convoca Yamal para as partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026;
  2. 08/11: Em coletiva de imprensa antes do jogo contra o Celta de Vigo, Hansi Flick apelou para o 'bom senso da seleção' e de Luis de la Fuente para que cuidassem do atacante;
  3. 09/11: Lamine é titular e joga os 90 minutos completos na partida contra o Celta. Ele inclusive marca um gol;
  4. 10/11: Pela manhã, o jogador se submete a um tratamento de radiofrequência. De tarde, a RFEF toma conhecimento do tratamento. De noite, chega o relatório médico do Barcelona, ​​recomendando um período de repouso de 7 a 10 dias para Yamal;
  5. 11/11: Federação Espanhola emitiu um comunicado contundente anunciando o afastamento do jogador da seleção e criticando duramente o Barcelona.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias