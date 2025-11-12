Irlanda e Portugal se enfrentam nesta quinta-feira (13), às 16h45 (de Brasília), pela penúltima rodada do Grupo F das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada no Estádio Obeid Aviva, em Dublin (IRL), com transmissão do SporTV. ➡️Clique para assistir no Sportv

Ficha do jogo IRL POR 5ª rodada Eliminatórias Europeias Data e Hora Quinta-feira, 13 de novembro, às 16h45 (de Brasília) Local Estádio Obeid Aviva, em Dublin (IRL) Árbitro Glenn Nyberg (Suécia) Assistentes Mahbod Beigi (Suécia), Andreas Söderkvist (Suécia) e Kristoffer Karlsson (Suécia) Var Pol van Boekel (Holanda) e Richard Martens (Holanda)

A Irlanda precisa vencer se quiser classificar para a repescagem internacional e sonhar com uma ida à Copa do Mundo de 2026. A seleção ocupa a terceira colocação do Grupo F, com quatro pontos. Além de precisar triunfar sobre os lusitanos, os irlandeses torcem por um tropeço da Hungria, que brigam com Portugal na tabela.

Líder do grupo, com 10 pontos, Portugal chega às rodadas da Data Fifa de novembro e com expectativa. Em caso de vitória, a seleção pode garantir vaga antecipada na Copa do Mundo. Roberto Martínez terá três desfalques de peso no duelo decisivo: Bruno Fernandes, suspenso, não está relacionado para o duelo contra os irlandeses, enquanto Nuno Mendes e Pedro Neto, lesionados, sequer estão na convocação.

Tudo sobre o jogo entre Irlanda e Portugal (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Irlanda 🆚 Portugal

5ª rodada — Eliminatórias Europeias

📆 Data e horário: quinta-feira, 13 de novembro, às 16h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Obeid Aviva, em Dublin (IRL)

👁️ Onde assistir: SporTV (TV fechada)

🕴️Arbitragem: Glenn Nyberg (Suécia)

🚩 Assistentes: Mahbod Beigi (Suécia), Andreas Söderkvist (Suécia) e Kristoffer Karlsson (Suécia)

📺 VAR: Pol van Boekel (Holanda) e Richard Martens (Holanda)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Irlanda (Técnico: Heimir Hallgrimsson)

Kelleher; O'Brien, Collins, O'Shea, Coleman, Cullen, Moran, Taylor, Azaz, F. Ebosele e Ogbene.

Portugal (Técnico: Roberto Martínez)

Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Dias, Veiga, Nunes; Bruno Fernandes, João Palhinha (Rúben Neves) Vitinha, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e João Félix.

