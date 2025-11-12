Capitão da França, Mbappé concedeu entrevista coletiva antes do duelo contra a Ucrânia e comentou sobre diferentes temas: o possível futuro de Upamecano, seu momento na seleção e no Real Madrid, e até elogiou o jovem Rayan Cherki.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Upamecano, peça-chave na defesa do Bayern de Munique, vive uma situação incerta. Com o contrato se aproximando do fim, o zagueiro francês estuda entre renovar com o clube bávaro ou buscar novos desafios – com o Real Madrid aparecendo como possível destino. Questionado sobre o companheiro de seleção, Mbappé elogiou o defensor e deixou no ar que os merengues observam o jogador de perto.

continua após a publicidade

– Ele está muito bem, tem muita confiança, pleno de segurança. Está no debate sobre quem é o melhor zagueiro do mundo. Para mim, ele é um desses zagueiros dominantes. É capaz de correr junto com os atacantes, de vencer duelos. É um trunfo tático – disse o jogador.

– Ele está em um grande clube, o Bayern, não há muitos melhores… Mas há melhores (sorri). Não vou dizer nada, não vou entrar nesse debate, por respeito ao clube dele e a ele mesmo, porque sei que se eu disser algo, ele terá mais pressão. Mas, quando se fala de um jogador desse calibre, todos os clubes estarão à espreita para contratá-lo – completou Mbappé.

continua após a publicidade

Outro nome citado por Mbappé foi Rayan Cherki, destaque do Manchester City. O meia-atacante de 22 anos tem se firmado sob comando de Pep Guardiola e foi convocado por Didier Deschamps para esta Data Fifa.

– Ele é um talento especial. Acho que ele tem um dom, que está aproveitando ao máximo. É um talento nato, espetacular. Ele se integrou muito bem ao grupo e ao Manchester City, o que não é fácil. Espero que ele continue assim. Ele começou bem conosco. Agora ele tem a oportunidade de voltar, e espero que ele seja tão bom quanto era no Manchester City – afirmou o camisa 10 do Real Madrid.

Como capitão, Mbappé também falou sobre seu papel de liderança e a evolução pessoal ao longo do tempo.

– Quando comecei a usar a braçadeira de capitão, eu era um novato. Agora tenho mais experiência. Cresci como pessoa e como capitão. Tento confiar nos jogadores, na comissão técnica e em todas as pessoas que compõem a seleção. Tento entender as necessidades deles. Também tento ter essa perspectiva para melhorar a equipe e guiá-la rumo à Copa do Mundo - disse o jogador.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Mbappé brilhando na nova temporada

Além de sua liderança na seleção francesa, Mbappé vive excelente momento individual. O atacante soma 18 gols em 16 partidas na temporada 2025/26 e é o principal nome do ataque merengue.

– Você sempre tem que evoluir, como pessoa e como jogador. Eu sempre tento melhorar; espero que o Kylian de 2025 seja pior do que o de 2026 – finalizou o jogador.

Mbappé em entrevista coletiva antes do duelo de França x Ucrânia (Foto: Franck FIfe/AFP)

Líder do Grupo D das Eliminatórias, a França soma dez pontos, três a mais que a Ucrânia, e está a uma vitória de confirmar a vaga na Copa do Mundo de 2026. As seleções se enfrentam nesta quinta-feira (13), às 16h45 (de Brasília), no Parc des Princes, em Paris, com transmissão da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.