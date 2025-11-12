França x Ucrânia: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pelas Eliminatórias Europeias
Confira todas as informações do duelo válido pela penúltima rodada do Grupo D
França e Ucrânia se enfrentam nesta quinta-feira (13), às 16h45 (de Brasília), pela penúltima rodada do Grupo D das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada no Parc des Princes, em Paris (FRA), com transmissão da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
Líder do Grupo D das Eliminatórias, a França está a uma vitória de garantir a classificação para a Copa do Mundo de 2026. Neste momento, a equipe de Didier Deschamps soma dez pontos, três a mais que a Ucrânia.
Do outro lado, a Ucrânia chega com chance de arrancar a vaga direta para o Mundial, pois, caso vença a França, empata o grupo com dez pontos antes do último jogo. Assim, a equipe conseguiria decidir em casa contra a Islândia a liderança da chave.
Tudo sobre o jogo entre França e Ucrânia (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
França 🆚 Ucrânia
5ª rodada — Eliminatórias Europeias
📆 Data e horário: quinta-feira, 13 de novembro, às 16h45 (de Brasília)
📍 Local: Parc des Princes, em Paris (FRA)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)
🕴️Arbitragem: Slavko Vinčić (Eslovênia)
🚩 Assistentes: Tomaž Klančnik (Eslovênia), Andraž Kovačič (Eslovênia) e Rade Obrenovič (Eslovênia)
📺 VAR: Bastian Dankert (Alemanha) e Benjamin Brand (Alemanha)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
França (Técnico: Didier Deschamps)
Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Upamecano e Theo Hernández; Eduardo Camavinga, Manu Koné e Michael Olise; Bradley Barcola, Christopher Nkunku e Kylian Mbappé.
Ucrânia (Técnico: Serhiy Rebrov)
Anatoly Trubin; Yukhym Konoplya, Illya Zabarnyi, Mykola Matvyenko e Vitaly Mykolenko; Yehor Yarmolyuk, Ruslan Malinovskyi e Mykola Shaparenko; Oleg Ocheretko, Georgiy Sudakov e Vladyslav Vanat.
