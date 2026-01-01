menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta (01/12/2025)

Veja os jogos televisionados do primeiro dia do ano

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/01/2026
08:00
FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-WOLVES-JOTA
imagem cameraJogos de hoje: filhos de Diogo Jota, Dinis e Duarte, participam de homenagem antes de Liverpool x Wolverhampton, pela Premier League, em Anfield (Foto: Oli Scarff/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Feliz ano novo aos torcedores de plantão! Após um 2025 marcado por grandes histórias e acontecimentos no esporte mais popular do mundo, chega o momento de virar a chave das celebrações de fim de ano e retomar a atenção total ao futebol mundial. Quem não desacelera, nem mesmo no primeiro dia após o réveillon, é o país que deu origem ao jogo: a Inglaterra, que coloca em campo partidas das três principais divisões logo na abertura do calendário. Diante disso, o Lance! poucos jogos programados para hoje, quinta-feira (1º), válidos pela Premier League, Championship e League One, em um dia que mantém a tradição de bola rolando na Terra do Rei. Os eventos serão transmitidos ao vivo na TV aberta, na TV fechada e via streaming. Confira ⬇️

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Campeonato Inglês

  1. Crystal Palace x Fulham — 14h30 — ESPN 4 (TV fechada) e Disney+ (streaming)
  2. Liverpool x Leeds — 14h30 — ESPN e Disney+
  3. Brentford x Tottenham — 17h — Disney+
  4. Sunderland x Manchester City — 17h — ESPN e Disney+

➡️Clique para assistir no Disney+

FBL-ENG-PR-NOTTINGHAM FOREST-MAN CITY
Jogos de hoje: jogadores do Manchester City comemoram em campo a vitória por 2 a 1 sobre o Nottingham Forest, pela Premier League, no City Ground (Foto: Ben Stansall/AFP)

Campeonato Inglês (segunda divisão)

  • Blackburn x Wrexham — 9h30 — Xsports (TV aberta) e Disney+
  • Southampton x Millwall — 12h — ESPN e Disney+
  • Sheffield United x Leicester City — 14h30 — Xsports e Disney+

Campeonato Inglês (terceira divisão)

  • Wycombe Wanderers x Cardiff City — 12h — Disney+

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

O Lance! agradece a sua participação e a confiança no portal para acompanhar as principais notícias não apenas do futebol mundial, mas do esporte em geral ao longo de 2025. Que 2026 seja um ano ainda mais movimentado e especial. Siga ligado por aqui para não perder nenhum detalhe, afinal, é ano de Copa do Mundo!

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias