Feliz ano novo aos torcedores de plantão! Após um 2025 marcado por grandes histórias e acontecimentos no esporte mais popular do mundo, chega o momento de virar a chave das celebrações de fim de ano e retomar a atenção total ao futebol mundial. Quem não desacelera, nem mesmo no primeiro dia após o réveillon, é o país que deu origem ao jogo: a Inglaterra, que coloca em campo partidas das três principais divisões logo na abertura do calendário. Diante disso, o Lance! poucos jogos programados para hoje, quinta-feira (1º), válidos pela Premier League, Championship e League One, em um dia que mantém a tradição de bola rolando na Terra do Rei. Os eventos serão transmitidos ao vivo na TV aberta, na TV fechada e via streaming. Confira ⬇️
Campeonato Inglês
- Crystal Palace x Fulham — 14h30 — ESPN 4 (TV fechada) e Disney+ (streaming)
- Liverpool x Leeds — 14h30 — ESPN e Disney+
- Brentford x Tottenham — 17h — Disney+
- Sunderland x Manchester City — 17h — ESPN e Disney+
Campeonato Inglês (segunda divisão)
- Blackburn x Wrexham — 9h30 — Xsports (TV aberta) e Disney+
- Southampton x Millwall — 12h — ESPN e Disney+
- Sheffield United x Leicester City — 14h30 — Xsports e Disney+
Campeonato Inglês (terceira divisão)
- Wycombe Wanderers x Cardiff City — 12h — Disney+
O Lance! agradece a sua participação e a confiança no portal para acompanhar as principais notícias não apenas do futebol mundial, mas do esporte em geral ao longo de 2025. Que 2026 seja um ano ainda mais movimentado e especial. Siga ligado por aqui para não perder nenhum detalhe, afinal, é ano de Copa do Mundo!
