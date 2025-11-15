Goiás x Novorizontino: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações
Equipes se enfrentam pela 37ª rodada da Série B
Goiás e Novorizontino se enfrentam neste domingo (17), às 16h30 (horário de Brasília), na Serrinha, em Goiás. O confronto, válido pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, terá transmissão pelo Desimpedidos, Disney+, ESPN, Rede TV.
➡️ Confira ao vivo o duelo no Disney +
O Goiás soma 58 pontos após 36 jogos, sustentado por uma campanha equilibrada: 16 vitórias, 10 empates e 10 derrotas. A equipe marcou 40 gols, sofreu 34 e apresenta saldo de seis. Mesmo com rendimento recente irregular, o clube segue vivo na disputa por uma vaga na Série A.
Ficha do jogo
Já o Novorizontino soma 57 pontos em 36 partidas, com trajetória marcada por 14, 15 empates e sete derrotas. O time anotou 40 gols, levou 31 e tem saldo de nove, mostrando consistência defensiva ao longo do torneio. Sem vencer nas últimas rodadas, entra na reta final pressionado por resultado positivo diante do próximo adversário.
Histórico do confronto
O confronto entre Goiás e Grêmio Novorizontino ainda é recente no futebol brasileiro, mas já apresenta leve vantagem para a equipe paulista. Ao todo, foram disputados três jogos entre os clubes, com dois triunfos do Grêmio Novorizontino e uma vitória do Goiás, números que refletem duelos geralmente equilibrados e de placares curtos.
Quando o recorte considera o mando de campo, o cenário se divide. No estádio do Goiás, as equipes se enfrentaram uma vez, com vitória dos mandantes. Já em território do Grêmio Novorizontino, ocorreram duas partidas, ambas vencidas pelos donos da casa, o que reforça o peso do fator local na história do confronto e adiciona um componente extra de expectativa para o próximo encontro.
✅ FICHA TÉCNICA
GOIÁS X NOVORIZONTINO
SÉRIE B - 37ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 16 de novembro de 2025, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Serrinha, em Goiás (GO)
📺 Onde assistir: Desimpedidos, Disney+, ESPN, Rede TV
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Joverton Wesley De Souza Lima (RO)
🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
GOIÁS: Tadeu; Luiz Felipe, Lucas Ribeiro e Gonzalo Freitas (Anthony); Willean Lepo, Juninho Rafael Gava e Moraes; Jajá, Anselmo Ramon e Pedrinho (Brayann). (Técnico: Carille)
NOVORIZONTINO: Jordi; Rodrigo Soares, César Martins, Dantas e Mayk; Luís Oyama, Fabio Matheus e Rômulo; Lucca (Robson), Bruno José e Tavinho. (Técnico: Enderson Moreira)
Tudo sobre
