Rayssa Leal na semifinal do STU Pro Tour do Rio: onde assistir e horário
Brasileira é a atual tetracampeã da competição
Um dos grandes eventos do mundo do skate chegou na Cidade Maravilhosa. As semifinais do STU Pro Tour do Rio vão acontecer neste sábado (15), e contaram com a presença de Rayssa Leal, que se classificou na última sexta-feira. A competição ainda conta com outros skatistas renomados do mundo todo.
➡️VÍDEO: Rayssa Leal se classifica no STU Pro do Rio e repete 'rivalidade' de 2024
Figurinha carimbada no STU Rio, Rayssa Leal busca defender o título do evento na modalidade street. A brasileira de 17 anos, inclusive, possui quatro títulos no Rio de Janeiro. A "Fadinha" assegurou a vaga na semifinal logo na primeira volta realizada nas classificatórias, quando recebeu um 77.15 dos jurados — Rayssa foi a primeira colocada da terceira bateria.
— Acho que é uma energia muito boa estar aqui no Rio. Parece que eu estou andando de skate no quintal de casa. Sei todos os atalhos da pista, ver minha evolução e das meninas é muito "style". Tentar se reinventar todo ano — comentou Rayssa Leal.
Veja classificadas pra semi do street feminino no STU Rio
- Rayssa Leal
- Pâmela Rosa
- Chloe Covell
- Gabriela Mazetto
- Atali Mendes
- Daniela Terol
- Vitoria Mendonça
- Maria Lucia
- Kylie Frank
- Keet Oldenbeuving
- Kayna Abel
- Isabelly Avila
✅ FICHA TÉCNICA
STU Pro Tour do Rio
📆 Data e horário: sábado, 15 de novembro de 2025, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Praça Duó, no Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: SporTV
Tudo sobre
