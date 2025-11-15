Um dos grandes eventos do mundo do skate chegou na Cidade Maravilhosa. As semifinais do STU Pro Tour do Rio vão acontecer neste sábado (15), e contaram com a presença de Rayssa Leal, que se classificou na última sexta-feira. A competição ainda conta com outros skatistas renomados do mundo todo.

Figurinha carimbada no STU Rio, Rayssa Leal busca defender o título do evento na modalidade street. A brasileira de 17 anos, inclusive, possui quatro títulos no Rio de Janeiro. A "Fadinha" assegurou a vaga na semifinal logo na primeira volta realizada nas classificatórias, quando recebeu um 77.15 dos jurados — Rayssa foi a primeira colocada da terceira bateria.

— Acho que é uma energia muito boa estar aqui no Rio. Parece que eu estou andando de skate no quintal de casa. Sei todos os atalhos da pista, ver minha evolução e das meninas é muito "style". Tentar se reinventar todo ano — comentou Rayssa Leal.

Rayssa Leal está garantida na semifinal do STU Rio (Foto: Renan Areias/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

Veja classificadas pra semi do street feminino no STU Rio

Rayssa Leal Pâmela Rosa Chloe Covell Gabriela Mazetto Atali Mendes Daniela Terol Vitoria Mendonça Maria Lucia Kylie Frank Keet Oldenbeuving Kayna Abel Isabelly Avila

✅ FICHA TÉCNICA

STU Pro Tour do Rio

📆 Data e horário: sábado, 15 de novembro de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Praça Duó, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: SporTV