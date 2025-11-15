menu hamburguer
Mais Esportes

Rayssa Leal na semifinal do STU Pro Tour do Rio: onde assistir e horário

Brasileira é a atual tetracampeã da competição

61fec6c3-2c1e-4d7d-a063-f57c26f24b96_Foto-Caio-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Caio Gonçalves
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/11/2025
12:09
RIO DE JANEIRO (RJ), 14/11/2025 - SKATE / STU / PRO TOUR - PRO TOUR STU RIO, terceira etapa da temporada 2025. Evento realizado na Praca do O, na Barra da Tijuca, nesta sexta-feira (14). Atleta Rayssa Leal em atividade. (Foto: RENAN AREIAS/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)
imagem cameraRayssa Leal busca o quinto título consecutivo no STU Rio (Foto: Renan Areias/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)
Um dos grandes eventos do mundo do skate chegou na Cidade Maravilhosa. As semifinais do STU Pro Tour do Rio vão acontecer neste sábado (15), e contaram com a presença de Rayssa Leal, que se classificou na última sexta-feira. A competição ainda conta com outros skatistas renomados do mundo todo.

➡️VÍDEO: Rayssa Leal se classifica no STU Pro do Rio e repete 'rivalidade' de 2024

Figurinha carimbada no STU Rio, Rayssa Leal busca defender o título do evento na modalidade street. A brasileira de 17 anos, inclusive, possui quatro títulos no Rio de Janeiro. A "Fadinha" assegurou a vaga na semifinal logo na primeira volta realizada nas classificatórias, quando recebeu um 77.15 dos jurados — Rayssa foi a primeira colocada da terceira bateria.

— Acho que é uma energia muito boa estar aqui no Rio. Parece que eu estou andando de skate no quintal de casa. Sei todos os atalhos da pista, ver minha evolução e das meninas é muito "style". Tentar se reinventar todo ano — comentou Rayssa Leal.

RIO DE JANEIRO (RJ), 14/11/2025 - SKATE / STU / PRO TOUR - PRO TOUR STU RIO, terceira etapa da temporada 2025. Evento realizado na Praca do O, na Barra da Tijuca, nesta sexta-feira (14). Atleta Rayssa Leal em atividade. (Foto: RENAN AREIAS/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)
Rayssa Leal está garantida na semifinal do STU Rio (Foto: Renan Areias/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Veja classificadas pra semi do street feminino no STU Rio

  1. Rayssa Leal
  2. Pâmela Rosa
  3. Chloe Covell
  4. Gabriela Mazetto
  5. Atali Mendes
  6. Daniela Terol
  7. Vitoria Mendonça
  8. Maria Lucia
  9. Kylie Frank
  10. Keet Oldenbeuving
  11. Kayna Abel
  12. Isabelly Avila

 FICHA TÉCNICA

STU Pro Tour do Rio
📆 Data e horário: sábado, 15 de novembro de 2025, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Praça Duó, no Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: SporTV

