menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Rayssa Leal na final do STU Pro Tour do Rio: quando, horário e onde assistir

Brasileira busca mais um título no Rio

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/11/2025
21:01
RIO DE JANEIRO (RJ), 14/11/2025 - SKATE / STU / PRO TOUR - PRO TOUR STU RIO, terceira etapa da temporada 2025. Evento realizado na Praca do O, na Barra da Tijuca, nesta sexta-feira (14). Atleta Rayssa Leal em atividade. (Foto: RENAN AREIAS/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)
imagem cameraRayssa Leal no STU do Rio (Foto: RENAN AREIAS/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A skatista Rayssa Leal disputa a final do STU Pro Tour do Rio de Janeiro neste domingo (16). A brasileira conquistou a classificação após marcar 76.06 na semifinal no último sábado. A decisão do street feminino é a partir das 11h30 (de Brasília), com transmissão do STU Channel, Cazé TV (ambos no Youtube) e Globo (TV aberta). É possível também acompanhar no vídeo abaixo:

continua após a publicidade

Relacionadas

Rayssa tem como principal oponente Chloe Covell. As duas protagonizaram a decisão do ano passado, onde a brasileira levou a melhor

Como foi a semifinal?

Rayssa Leal fez a primeira volta da segunda bateria perfeitamente. A atleta não teve erros consideráveis e conquistou o 76.06. Na segunda volta, a atleta caiu no final e marcou 40.27. Na última, caiu logo no início e fez 34.94. Além dela, estão na final as brasileiras Gabriela Mazetto, Isabelly Avila e Maria Lucia.

➡️ Rayssa Leal faz volta perfeita, garante maior nota e vai à final do STU Pro Tour do Rio

Chloe Covell, que foi vice de Rayssa no ano passado, conquistou 67.82 na primeira volta da última bateria. Na segunda, fez 46.70. Já na saideira, aumentou para 63.35. Ela também estará na final deste domingo (16).

continua após a publicidade
Rayssa Leal na semifinal do STU Pro Tour do Rio de Janeiro (Foto: Kauhan Fiaux / Lance!)
Rayssa Leal na semifinal do STU Pro Tour do Rio de Janeiro (Foto: Kauhan Fiaux / Lance!)

A final do street feminino está marcada para as 11h30 (de Brasília). Os horários podem sofrer alterações devido às condições climáticas. Há previsão de chuva para sábado e domingo na Praça Do Ó. As seguintes atletas disputam a final:

  • Rayssa Leal
  • Chloe Covell
  • Gabriela Mazetto
  • Isabelly Avila
  • Maria Lucia
  • Keet Oldenbeuving

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

 FICHA TÉCNICA
STU Pro Tour do Rio

📆 Data e horário: domingo, 16 de novembro de 2025, às 11h30 (de Brasília);
📍 Local: Praça Do Ó, no Rio de Janeiro (RJ);
📺 Onde assistir: SporTV, Cazé TV, STU Channel e Globo

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias