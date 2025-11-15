A skatista Rayssa Leal disputa a final do STU Pro Tour do Rio de Janeiro neste domingo (16). A brasileira conquistou a classificação após marcar 76.06 na semifinal no último sábado. A decisão do street feminino é a partir das 11h30 (de Brasília), com transmissão do STU Channel, Cazé TV (ambos no Youtube) e Globo (TV aberta). É possível também acompanhar no vídeo abaixo:

Rayssa tem como principal oponente Chloe Covell. As duas protagonizaram a decisão do ano passado, onde a brasileira levou a melhor

Como foi a semifinal?

Rayssa Leal fez a primeira volta da segunda bateria perfeitamente. A atleta não teve erros consideráveis e conquistou o 76.06. Na segunda volta, a atleta caiu no final e marcou 40.27. Na última, caiu logo no início e fez 34.94. Além dela, estão na final as brasileiras Gabriela Mazetto, Isabelly Avila e Maria Lucia.

Chloe Covell, que foi vice de Rayssa no ano passado, conquistou 67.82 na primeira volta da última bateria. Na segunda, fez 46.70. Já na saideira, aumentou para 63.35. Ela também estará na final deste domingo (16).

A final do street feminino está marcada para as 11h30 (de Brasília). Os horários podem sofrer alterações devido às condições climáticas. Há previsão de chuva para sábado e domingo na Praça Do Ó. As seguintes atletas disputam a final:

Rayssa Leal

Chloe Covell

Gabriela Mazetto

Isabelly Avila

Maria Lucia

Keet Oldenbeuving

✅ FICHA TÉCNICA

STU Pro Tour do Rio

📆 Data e horário: domingo, 16 de novembro de 2025, às 11h30 (de Brasília);

📍 Local: Praça Do Ó, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: SporTV, Cazé TV, STU Channel e Globo