Neymar e os jogadores do Santos receberam uma grata recepção de seus torcedores no CT Rei Pelé, em preparação para o clássico com o Palmeiras, na Vila Belmiro. O clássico estadual é uma oportunidade importante para o Peixe, que pode deixar a zona de rebaixamento em caso de vitória. A diferença para o Vitória, primeiro time fora do Z4, é de apenas dois pontos.

Nas redes sociais, o camisa 10 agradeceu o apoio da torcida e publicou registros do encontro: "Ter o apoio de quem realmente confia em você faz a diferença. Vamos Santos!"

Neymar cumprimenta torcedores do Santos, que apoiam equipe antes de clássico com Palmeiras (Foto: Reprodução)

Torcida muda abordagem com Neymar

A relação entre torcedores do Santos e Neymar passou por uma transformação significativa nos últimos dias. Uma faixa com a mensagem "Neymar, estamos com você" foi instalada nesta sexta-feira (14) nos arredores do estádio, substituindo o recado anterior que dizia: "Neymar, vamos só jogar bola".

O último duelo de Neymar contra o Palmeiras foi pelas quartas de final do Campeonato Paulista de 2013. Doze anos depois, o camisa 10 do Santos volta a enfrentar o Palmeiras pela 13ª vez na carreira.

Novo corte de cabelo antes do clássico

Santos x Palmeiras é "jogo da vida" para ambas as equipes

O clássico entre Santos e Palmeiras, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece em um momento crucial para ambos os clubes. O Peixe, que ocupa a 17ª posição na tabela com 33 pontos, precisa somar pontos na sua luta contra o rebaixamento. Para o Verdão, o jogo vale a chance de se manter à frente do vice-líder Flamengo.

A bola rola neste sábado (15), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro.