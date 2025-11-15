Itália e Noruega se enfrentam neste domingo (16), às 16h45 (de Brasília), no San Siro, em Milão (ITA), pela última rodada do Grupo I das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir na Disney+

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo ITA NOR 10ª rodada Eliminatórias Europeias Data e Hora Domingo, 16 de novembro, às 16h45 (de Brasília) Local San Siro, em Milão (ITA) Árbitro Alejandro Hernández (ESP) Assistentes José Naranjo (ESP), Diego Sánchez Rojo (ESP) e José María Sánchez (ESP) Var Carlos del Cerro Grande (ESP) e Valentín Gómez (ESP) Onde assistir

A Itália aparece como vice-líder, com 18 pontos, e chega pressionada após um início ruim na competição — incluindo a derrota por 3 a 0 para a própria Noruega, ainda na estreia. A chegada de Gennaro Gattuso ao comando técnico mudou o ambiente: desde então, a Azzurra venceu seis jogos seguidos, reencontrando força ofensiva e maior equilíbrio na defesa. Apesar da evolução, a missão de tomar a liderança é praticamente impossível: precisa vencer por nove gols de diferença. Assim, o foco italiano já é a repescagem.

continua após a publicidade

Do outro lado, a Noruega vive uma fase dominante e lidera o grupo com tranquilidade. A equipe soma 100% de aproveitamento nas Eliminatórias, com ataque em alta, defesa consistente e atuações que colocaram o time a um passo da classificação direta para sua primeira Copa do Mundo em 28 anos. Com 21 pontos, os noruegueses precisam apenas de um empate para garantir o primeiro lugar. Haaland e Sørloth formam uma das duplas mais letais da Europa, e o time vem de goleada sobre a Estônia por 4 a 1.

Ficha do jogo

Itália x Noruega

10ª rodada — Eliminatórias Europeias

📆 Data e horário: domingo, 16 de novembro, às 16h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio San Siro, em Milão (ITA)

👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

🕴️ Arbitragem: Alejandro Hernández (ESP)

🚩 Assistentes: José Naranjo (ESP), Diego Sánchez Rojo (ESP) e José María Sánchez (ESP)

📺 VAR: Carlos del Cerro Grande (ESP) e Valentín Gómez (ESP)

continua após a publicidade

Prováveis escalações

Itália (Técnico: Gennaro Gattuso)

Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Cristante; Politano, Retegui, Raspadori.

Noruega (Técnico: Ståle Solbakken)

Nyland; Ryerson, Heggem (ou Østigård), Ajer, Bjørkan; Bobb, Berg, Berge, Nusa; Sørloth, Erling Haaland.

(Arte: Lance!)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial