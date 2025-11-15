Bragantino x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam neste domingo (16) às 19h em Bragança Paulista
Neste domingo (16), o Red Bull Bragantino recebe o Atlético-MG às 19h no estádio Cícero Souza, em jogo adiantado da 37° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). Clique aqui para assistir ao jogo.
O Massa Bruta tem 42 pontos e ocupa a 11° colocação. Já o Galo tem dois a mais, 44 e ocupa a 9° posição na tabela do Brasileirão.
Ficha do jogo
Como chega o Bragantino?
O Bragantino mostrou reação nas duas últimas partidas, venceu o Corinthians e o São Paulo. A última contra o tricolor paulista fez 1 a 0 fora de casa. Antes disso o massa bruta vinha de quatro derrotas seguidas mas trocou o treinador, saiu Seabra e entrou Vagner Mancini, que parece colocar o time nos trilhos novamente. A equipe ocupa a 11 ° colocação com 42 pontos.
Como chega o Atlético?
Já o Galo vem de um empate amargo em 3 a 3 contra o Fortaleza em casa. A equipe mineira vencia até os acréscimos da segunda etapa, quando viu Deyverson marcar seu hat-trick e empatar o jogo. No entanto a sequência da equipe é positiva, o time não perde há cinco jogos no Brasileirão, venceu três e empatou outras duas. O alvinegro tem 44 pontos e ocupa a 9° colocação.
Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Bragantino e Atlético
BRAGANTINO X ATLÉTICO-MG
37° rodada (adiantado) - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: domingo, 16 de novembro às 19h (horário de Brasília)
📍 Local: Estádio Cícero de Souza Marques (Bragança Paulista, SP)
👁️ Onde assistir: Premiere
🟨 Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique (CE)
🚩 Assistentes:Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Renan Aguiar da Costa (CE)
📺 VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
⚽ Prováveis escalações
Bragantino (Técnico : Vagner Mancini)
Cleiton; Agustín Santanna, Gustavo Marques, Alix e Juninho Capixaba; Fabinho, Gabriel e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Eduardo Sasha e Isidro Pitta
Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)
Everson; Saravia, Ruan e Vitor Hugo; Igor Gomes, Alexsander (Fausto Vera), Guilherme Arana e Bernard; Rony (Gustavo Scarpa), Dudu e Hulk
