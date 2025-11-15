menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Bragantino x Atlético-MG:  onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam neste domingo (16) às 19h em Bragança Paulista

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 15/11/2025
19:00
Bragantino x Atlético-MG (Lance!)
imagem cameraBragantino x Atlético-MG (Lance!)
Neste domingo (16), o Red Bull Bragantino recebe o Atlético-MG às 19h no estádio Cícero Souza, em jogo adiantado da 37° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).
Neste domingo (16), o Red Bull Bragantino recebe o Atlético-MG às 19h no estádio Cícero Souza, em jogo adiantado da 37° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). Clique aqui para assistir ao jogo.

O Massa Bruta tem 42 pontos e ocupa a 11° colocação. Já o Galo tem dois a mais, 44 e ocupa a 9° posição na tabela do Brasileirão.

Ficha do jogo

Bragantino-escudo-onde-assistir
RBB
Atlético-MG-escudo-onde-assistir
CAM
37° rodada
Campeonato Brasileiro
Data e Hora
domingo, 16 de novembro às 19h (horário de Brasília)
Local
Estádio Cícero de Souza Marques (Bragança Paulista, SP)
Árbitro
Marcelo de Lima Henrique (CE)
Assistentes
Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Renan Aguiar da Costa (CE)
Var
Caio Max Augusto Vieira (GO)
Onde assistir

Como chega o Bragantino?

O Bragantino mostrou reação nas duas últimas partidas, venceu o Corinthians e o São Paulo. A última contra o tricolor paulista fez 1 a 0 fora de casa. Antes disso o massa bruta vinha de quatro derrotas seguidas mas trocou o treinador, saiu Seabra e entrou Vagner Mancini, que parece colocar o time nos trilhos novamente. A equipe ocupa a 11 ° colocação com 42 pontos.

Como chega o Atlético?

Já o Galo vem de um empate amargo em 3 a 3 contra o Fortaleza em casa. A equipe mineira vencia até os acréscimos da segunda etapa, quando viu Deyverson marcar seu hat-trick e empatar o jogo. No entanto a sequência da equipe é positiva, o time não perde há cinco jogos no Brasileirão, venceu três e empatou outras duas. O alvinegro tem 44 pontos e ocupa a 9° colocação.

Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Bragantino e Atlético

BRAGANTINO X ATLÉTICO-MG
37° rodada (adiantado) - Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: domingo, 16 de novembro às 19h (horário de Brasília)
📍 Local: Estádio Cícero de Souza Marques (Bragança Paulista, SP)
👁️ Onde assistir: Premiere
🟨 Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique (CE)
🚩 Assistentes:Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Renan Aguiar da Costa (CE)
📺 VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

⚽ Prováveis escalações

Bragantino (Técnico : Vagner Mancini)
Cleiton; Agustín Santanna, Gustavo Marques, Alix e Juninho Capixaba; Fabinho, Gabriel e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Eduardo Sasha e Isidro Pitta

Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)
Everson; Saravia, Ruan e Vitor Hugo; Igor Gomes, Alexsander (Fausto Vera), Guilherme Arana e Bernard; Rony (Gustavo Scarpa), Dudu e Hulk

