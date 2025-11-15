América MG x Cuiabá: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Série B
A partida será o último jogo do América em casa no ano
América MG e Cuiabá se enfrentam neste domingo (16), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em duelo decisivo pela penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva pelo Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
Este será o último jogo do América MG em casa neste ano. Por isso, o clube organizou uma série de ações para que a despedida do time da sua casa em 2025 seja especial. Entre muitas coisas, uma das que mais agradou foi a gratuidade nos ingressos. A última partida do Coelho na temporada será contra o Athletico Paranaense, rebaixado em 2024 e na luta pelo acesso.
Na 13° colocação e com os 45 pontos atingidos, o alviverde não corre risco de rebaixamento e não briga pelo acesso.
O Cuiabá, por outro lado, ainda joga em casa na temporada. Também sem nenhuma chance de acesso, o Dourado ainda vai enfrentar o Criciúma em casa na próxima rodada. Na 11° colocação, o time não briga pelo acesso, mas também não corre nenhum risco de rebaixamento.
✅ FICHA TÉCNICA
AMÉRICA MG X CUIABÁ
37ª DO CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B
📆 Data e horário: domingo, 16 de novembro de 2025, às 16h30 (horário de Brasília);
📍 Local: Independência;
📺 Onde assistir: Disney+;
🟨 Árbitro: Edina Alves Batista (SP);
🚩 Assistentes: Gizeli Casaril (SC) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM);
🖥️ VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP);
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
AMÉRICA (Técnico: Alberto Valentim)
Cássio; Júlio, Emerson, Ricardo Silva e Paulinho; Kauã Diniz, Felipe Amaral e Yago Souza; Willian Bigode,Thauan e Rafa Silva.
CUIABÁ (Técnico: Eduardo Barros)
Luan Polli; Nino Paraíba, Calebe, Luís Soares e Marcelo Henrique; Denílson, De Lucca, David Miguel e Max; Carlos Alberto e Nathan Cruz.
