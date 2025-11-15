América MG e Cuiabá se enfrentam neste domingo (16), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em duelo decisivo pela penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão exclusiva pelo Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

Ficha do jogo AMÉ CUI SÉRIE B 37ª RODADA Data e Hora domingo, 16 de novembro de 2025, às 16h30 Local Estádio Independência (Belo Horizonte) Árbitro Edina Alves Batista (SP) Assistentes Gizeli Casaril (SC) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM) Var Ilbert Estevam da Silva (SP) Onde assistir

Este será o último jogo do América MG em casa neste ano. Por isso, o clube organizou uma série de ações para que a despedida do time da sua casa em 2025 seja especial. Entre muitas coisas, uma das que mais agradou foi a gratuidade nos ingressos. A última partida do Coelho na temporada será contra o Athletico Paranaense, rebaixado em 2024 e na luta pelo acesso.

Na 13° colocação e com os 45 pontos atingidos, o alviverde não corre risco de rebaixamento e não briga pelo acesso.

O Cuiabá, por outro lado, ainda joga em casa na temporada. Também sem nenhuma chance de acesso, o Dourado ainda vai enfrentar o Criciúma em casa na próxima rodada. Na 11° colocação, o time não briga pelo acesso, mas também não corre nenhum risco de rebaixamento.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Miguelito América-MG Coritiba gol (Foto: Mourão Panda/América)

✅ FICHA TÉCNICA

AMÉRICA MG X CUIABÁ

37ª DO CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B

📆 Data e horário: domingo, 16 de novembro de 2025, às 16h30 (horário de Brasília);

📍 Local: Independência;

📺 Onde assistir: Disney+;

🟨 Árbitro: Edina Alves Batista (SP);

🚩 Assistentes: Gizeli Casaril (SC) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM);

🖥️ VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP);

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

AMÉRICA (Técnico: Alberto Valentim)

Cássio; Júlio, Emerson, Ricardo Silva e Paulinho; Kauã Diniz, Felipe Amaral e Yago Souza; Willian Bigode,Thauan e Rafa Silva.

CUIABÁ (Técnico: Eduardo Barros)

Luan Polli; Nino Paraíba, Calebe, Luís Soares e Marcelo Henrique; Denílson, De Lucca, David Miguel e Max; Carlos Alberto e Nathan Cruz.