Maestro Júnior reprova atitude de jogador em Brasil x Senegal: 'Não é normal'
Seleção vence com gols de Estêvão e Casemiro
O comentarista Maestro Júnior, da Globo, contestou a postura do zagueiro senegalês Koulibaly, que participou de algumas confusões generalizadas durante o amistoso entre Brasil e Senegal. O episódio ocorreu neste sábado (15), durante a transmissão da partida na Globo.
- Não é normal essa reação dele (Koulibaly), eu nunca vi. Acho que ele está desestabilizado pelo fato de não estar conseguindo encontrar uma fórmula para marcar a "molecada" do Brasil, que realmente está fazendo um jogo espetacular - disse Júnior durante Brasil x Senegal.
Koulibaly teve sua participação em Brasil 2 x 0 Senegal muito comentada por demostrar certo destempero emocional em alguns momentos da partida. O zagueiro se envolveu em discussões com "empurra-empurra" no amistoso disputado na Inglaterra.
Brasil vence Senegal por 2 a 0
No penúltimo amistoso de 2025, o Brasil encarou um adversário indigesto, superou a forte marcação rival e ganhou de Senegal na preparação para a Copa do Mundo.
Em um jogo que teve dois tempos distintos, a Seleção Brasileira fez 2 a 0, gols de Estêvão e Casemiro no primeiro tempo, e controlou a partida para chegar à quarta vitória em oito jogos sob o comando de Carlo Ancelotti.
Próximo jogo da Seleção
O Brasil volta a campo na próxima terça-feira, quando enfrenta a Tunísia, às 16h30 (de Brasília), em Lille, na França, na última partida deste ano.
