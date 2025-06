Clubes do Mundial conversam por transferência de joia inglesa

No Mundial de Clubes, Chelsea e Dortmund marcaram uma conversa pela transferência de Bynoe-Gittens, uma das promessas da Inglaterra. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, os dirigentes das duas equipes farão uma reunião na segunda-feira (30).

Os cartolas de ambos os clubes estão nos Estados Unidos devido a disputa do Mundial de Clubes, o que facilita um encontro entre as partes. Caso o Chelsea avance de fase, os Blues jogarão as oitavas de final no sábado (28), enquanto o Dortmund pode entrar em campo na segunda ou na terça-feira (1º).

O Chelsea buscou a contratação de Bynoe-Gittens junto ao Dortmund na janela extra aberta antes da disputa do Mundial de Clubes. Apesar de ter entrado em acordo com o inglês por um contrato de sete anos, os clubes não conseguiram encontrar um denominador comum antes do dia 10 de junho.

No entanto, a transferência só poderá ser concluída após a disputa do Mundial de Clubes, e Bynoe-Gittens defenderá o Dortmund até o fim da participação da equipe alemã na competição. Com isso, o Chelsea não contará com o ponta para o mata-mata do torneio da Fifa.

