Quem joga no futebol hoje? Nesta terça-feira (25), alguns dos destaques dos jogos de hoje são os jogos de volta da Pré Libertadores, Copa do Brasil, Premier League, as semifinais da Copa do Rei, Nations League feminina, Campeonato Saudita, Copa da Alemanha e mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 25 de fevereiro de 2025)

Pré-Libertadores

Independiente Santa Fe x Deportes Iquique - 19h - Paramount+

Bahia x The Strongest - 21h30 - Paramount+

Boca Juniors x Alianza Lima - 21h30 - ESPN e Disney+

Copa do Brasil

Maranhão x Vitória - 19h - Sportv e Premiere

Maringá x Juventude - 19h30 - Prime Video

Operário-MS x Criciúma - 20h - Prime Video

Pouso Alegre x Athletico-PR - 21h30 - Prime Video

Operário-MT x Sport - 21h30 - Sportv e Premiere

Premier League

Wolverhampton x Fulham - 16h30 - ESPN 2 e Disney+

Crystal Palace x Aston Villa - 16h30 - Disney+

Brighton x Bournemouth - 16h30 - Disney+

Chelsea x Southampton - 17h15 - ESPN 4 e Disney+

Jogos de hoje: Chelsea recebe o lanterna Southampton na 27ª rodada da Premier League (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Copa do Rei (Semifinais)

Barcelona x Atlético de Madrid - 17h30 - ESPN e Disney+

Copa da Itália (Quartas)

Inter de Milão x Lazio - 17h - CazéTV e Nsports

UEFA Nations League Feminina (Liga A)

Alemanha feminino x Áustria feminino - 14h15 - ESPN 4 e Disney+

França feminino x Islândia feminino - 17h10 - Disney+

Concacaf Champions Cup

Inter Miami x Sporting Kansas City - 22h - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Saudita

Al Wehda x Al Nassr - 13h - Canal GOAT

Al Ahli x Al Qadsiah - 14h30 - Canal GOAT

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

Stoke City x Middlesbrough - 16h45 - Disney+

Copa da Alemanha (Quartas)

Arminia Bielefeld x Werder Bremen - 16h45 - ESPN 3 e Disney+

Campeonato Escocês

Celtic x Aberdeen - 17h - Disney+