Crystal Palace e Aston Villa se enfrentam nesta terça-feira (25), em duelo válido pela 27ª rodada da Premier League. A bola rola a partir das 16h30 (de Brasília), no Selhurst Park, em Londres (ING), com transmissão do Disney+ (serviço de streaming) ➡️ Clique para assistir no Disney+

Confira as informações do jogo entre Crystal Palace e Aston Villa

✅ FICHA TÉCNICA

CRYSTAL PALACE X ASTON VILLA

27ª RODADA - PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: terça-feira, 25 de fevereiro de 2025, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Selhurst Park, em Londres (ING)

📺 Onde assistir: Disney+

🟨 Árbitro: Samuel Barrott

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRYSTAL PALACE (Técnico: Oliver Glasner)

Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Hughes, Lerma, Mitchell; Sarr, Mateta, Eze.

ASTON VILLA (Técnico: Unai Emery)

Martinez; Cash, Konsa, Disasi, Maatsen; McGinn, Tielemans; Rogers, Asensio, Marcus Rashford; Ollie Watkins.

