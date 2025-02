A CazéTV, canal do influenciador e streamer Casimiro Miguel, deu mais um passo em sua ascensão no mercado de transmissões esportivas ao anunciar uma parceria com a Conmebol. O acordo, válido até 2026, concede à emissora os direitos exclusivos de transmitir clipes e destaques das principais competições sul-americanas no Brasil, incluindo a Copa Libertadores, a Copa Sul-Americana e a Recopa.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Por meio do contrato, a CazéTV exibirá os melhores momentos das partidas com um atraso de apenas três minutos em relação ao jogo ao vivo, além de oferecer resumos completos após o apito final.

O acordo foi viabilizado após a rescisão de um contrato anterior entre a Conmebol e a OneFootball, que detinha os direitos de clipes e destaques para o Brasil e outros países da América Latina. Com o rompimento, a CazéTV assumiu o pacote brasileiro, enquanto a entidade segue em busca de parceiros para o mercado internacional.

continua após a publicidade

➡️ Carnaval no Rio com Belo, Ferrugem, Cabelinho e muito mais! Clique aqui e garanta 20% de desconto no Camarote Arpoador com o cupom LANCE20!

A parceria também prevê a criação de um programa ao vivo chamado “Noite de Copa”, no formato “react”, onde apresentadores comentarão as partidas em tempo real, trazendo uma abordagem descontraída e interativa que já é marca registrada do canal.

continua após a publicidade

- Na Conmebol, trabalhamos constantemente para levar o futebol sul-americano a mais torcedores, com uma abordagem centrada no fã. Esse acordo com a CazéTV nos permite alcançar uma geração jovem e digitalizada, oferecendo acesso quase imediato aos momentos mais decisivos das nossas competições - declarou Alejandro Domínguez, presidente da entidade.

Mais sobre a CazéTV

Com quase 18 milhões de inscritos no YouTube, a CazéTV se consolida como o maior canal esportivo brasileiro na plataforma. Desde sua fundação em 2022, em parceria com a LiveMode, o canal tem acumulado conquistas impressionantes, como a transmissão de eventos globais como a Copa do Mundo de 2022, os Jogos Olímpicos de Paris 2024 e a Eurocopa. A aquisição dos direitos de clipes da Conmebol reforça sua posição como uma das principais referências em conteúdo esportivo online no Brasil.