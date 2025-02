Libertadores: Bahia sai atrás, mas consegue empate e vai decidir em casa

O Bahia saiu atrás, mas conseguiu se adaptar à altitude de La Paz e buscou o empate por 1 a 1 com o The Strongest, da Bolívia, na estreia na Libertadores. Guerrero marcou para os bolivianos no primeiro tempo, e Willian José empatou. Os times voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (25), às 21h30 (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. O Bahia precisa de uma vitória simples para avançar à terceira fase da Libertadores. Quem passar vai pegar o vencedor de Ñublense, do Chile, e Boston River, do Uruguai.

Como foi o jogo

Contrariando a estratégia da maioria das equipes que vão jogar em La Paz, o Bahia não se intimidou com os 3.600m de altitude e começou a partida pressionando os donos da casa.

Com intensidade, criou oportunidades logo nos primeiros minutos. Caio Alexandre quase abriu o placar com uma bola na trave, e Gilberto forçou uma difícil defesa de Banegas. A partida tomou um rumo decisivo ainda nos primeiros dez minutos, quando Ursino foi expulso após uma falta dura em Gilberto.

Com um jogador a mais, o Bahia passou a controlar o jogo com paciência, criando chances perigosas por meio de Jean Lucas e Lucho Rodríguez, que exigiram grandes defesas de Banegas.

No entanto, a equipe enfrentou dificuldades para se adaptar ao ritmo da bola na altitude, o que impactou seu desempenho. Aproveitando um contra-ataque rápido, Guerrero abriu o placar para os donos da casa após um lançamento preciso de Alpiri, explorando as costas da defesa do Bahia. No último lance da partida, Ademir desperdiçou uma chance clara de empate, falhando em finalizar de dentro da pequena área.

Rogério Ceni resolveu mudar o time. Colocou um centroavante, Willian José, para dar mais profundidade no ataque e incomodar a defesa adversária. Mas também se expôs mais e permitiu que o The Strongest controlasse a partida.

O jogo mudou de novo após as entradas de Rodrigo Nestor e Cauly nas vagas de Jean Lucas e Everton Ribeiro. As trocas deram efeito quase imediato. Cauly tabelou, invadiu a área e chutou. No rebote, Willian José empurrou para dentro do gol e empatou.

A equipe brasileira voltou a pressionar no final do jogo, mas viu Banegas fazer duas ótimas defesas e evitar o gol do bahia.

Libertadores teve mais dois jogos

Em casa, o Deportes Iquique saiu atrás do Independiente Santa Fé, que abriu o placar com Rodallega. Mas os donos da casa viraram o jogo com dois gols de Puch.

O Boca Juniors foi até ao Peru enfrentar o Allianza Lima, que abriu o placar logo cedo. Ceppelini marcou aos quatro minutos. O time peruano pressionou o resto do jogo em busca do segundo gol, mas o placar se manteve inalterado.

✅ FICHA TÉCNICA

THE STRONGEST 1 X 1 BAHIA

2ª FASE LIBERTADORES

🗓️ Data e horário: terça-feira, 18/02/2025 - 21h30

📍 Local: Estádio Hernando Siles, La Paz (Bolívia)

🥅 Gols: Guerrero, aos 40’ do 1º T; Willian José, aos 25' do 2ºT

🟨 Cartões amarelos: Ademir (BAH)

🔴 Cartão vermelho: Ursino (STR)

🟨 Árbitro: Guillermo Guerrero (ECU)

🚩 Assistentes: Cristian Lescano (ECU) e Andres Tola (ECU)

🏁VAR: Franklin Congo (ECU)

⚽ ESCALAÇÕES

THE STRONGEST (Técnico: Antônio Carlos Zago)

Banegas; Castro (López), Jusino, Pedraza e Supayabe; Moriceau, Ursino, Amoroso e Arrascaita; Guerrero e Triverio

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Gilberto (Luciano Juba), Ramos Mingo, Kanu e Gabriel Xavier; Caio Alexandre, Jean Lucas (Rodrigo Nestor) e Everton Ribeiro (Cauly); Erick Pulga (Michel Araújo), Luciano Rodríguez e Ademir (Willian José)