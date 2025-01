Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (23), os destaques dos jogos de hoje são os dois maiores estaduais do Brasil. O São Paulo pega o Guarani no Morumbis pela segunda rodada do Paulistão, enquanto Vasco e Fluminense entram em campo pela quarta rodada do Estadual em busca de recuperação na tabela do Campeonato Carioca. Bahia e Fortaleza também fazem boas partidas na Copa do Nordeste.

Porém, antes disso temos jogos na Europa. O destaque ali é para a Uefa Europa League. Gigantes como Manchester United, Tottenham, Porto e Lazio entram em campo pela penúltima rodada da fase regular da competição.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 23 de janeiro de 2025)

Uefa Europa League

14h45 - Porto x Olympiacos - Band

14h45 - Hoffenheim x Tottenham - CazéTV

17h - Manchester United x Rangers - CazéTV

17h - Lazio x Real Sociedad - CazéTV

Campeonato Carioca

20h - Boavista x Sampaio Corrêa-RJ - BandSports e Canal GOAT

21h30 - Portuguesa-RJ x Fluminense - Sportv e Premiere

21h30 - Vasco x Madureira - Band, Canal GOAT e Premiere

Campeonato Paulista

18h30 - São Bernardo x Mirassol - UOL Play, Nosso Futebol+ e Zapping

18h30 - Noroeste x Botafogo-SP - UOL Play, Nosso Futebol+ e Zapping

19h30 - São Paulo x Guarani - TNT e Max

Copa do Nordeste

19h - Fortaleza x Moto Club - Premiere

19h - Sousa x Altos - Premiere

20h - Bahia x Sampaio Corrêa - Premiere

Campeonato Mineiro

18h30 - América-MG x Pouso Alegre - Premiere

Campeonato Paranaense

20h - Azuriz x Paraná - Nsports

Campeonato Argentino

21h30 - Defensa y Justicia x Banfield - Disney+

Campeonato Inglês (Terceira Divisão)

17h - Wrexham x Birmingham - ESPN 4 e Disney+