Fluminense unifica elenco e tem novidades para enfrentar a Portuguesa

Com um início ruim no Campeonato Carioca, Mano Menezes será uma das novidades do Fluminense para enfrentar a Portuguesa. Nesta segunda-feira (20), o Tricolor unificou o elenco que fazia pré-temporada e iniciou a preparação para o duelo de quinta-feira (23).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Nas últimas rodadas, o clube já havia integrado algumas peças mais renomadas na equipe alternativa comandada por Marcão. Contra o Maricá, Canobbio fez sua estreia com o Time de Guerreiros, enquanto Kauã Elias fez sua primeira partida em 2025.

Diante do Volta Redonda, o Fluminense já havia promovido as estreias de Guga, Nonato, Ignácio e Juan Freytes na temporada. Além disso, Manoel, Paulo Baya e Vitor Eudes treinam com o elenco de jovens desde o dia 2 de janeiro.

continua após a publicidade

Apesar da expectativa por jogadores renomados, o Tricolor não contará com o meia Paulo Henrique Ganso, que está afastado das atividades após ter sido diagnosticado com uma miocardite. Por outro lado, Jhon Arias voltou a treinar após ter sentido um desconforto muscular.

Embora permaneça com alguns jovens no elenco, como Riquelme Felipe e Isaque, o Fluminense não conta com grande parte dos atletas que participaram das rodadas iniciais do Campeonato Carioca. O Time de Guerreiros luta pela classificação às semifinais do estadual, mas ocupa a 9ª colocação.

continua após a publicidade

Veja elenco do Fluminense para a sequência do Carioca

GOLEIROS: Fábio, Vitor Eudes, Gustavo Ramalho, Pedro Rangel e Marcelo Pitaluga

LATERAIS: Samuel Xavier, Guga, Gabriel Fuentes e Renê

ZAGUEIROS: Thiago Silva, Thiago Santos, Ignácio, Freytes e Manoel

MEIAS: Martinelli, Bernal, Nonato, Wallace Davi, Hércules, Victor Hugo, Ganso, Renato Augusto, Jhon Arias, Lima e Isaque

ATACANTES: Germán Cano, Keno, Kauã Elias, Canobbio, Lavega, Riquelme, Serna, Lelê e Paulo Baya