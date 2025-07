Ferroviária x Athletic: onde assistir, horário e prováveis escalações

Ferroviária x Athletic se enfrentam nesta sexta-feira (18), às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). O confronto, válido pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, terá transmissão pelo Disney+ (streaming) e ESPN. ➡️ Confira ao vivo o duelo no Disney +

O Athletic Club aparece na 14ª colocação, somando 18 pontos em 16 jogos, com seis vitórias e dez derrotas. Apesar do saldo negativo de gols (-5), a equipe conseguiu se afastar um pouco da zona de rebaixamento após bons resultados recentes, como mostram as duas vitórias nas últimas rodadas.

Ficha do jogo FER ATH 17ª Rodada Série B Data e Hora sexta-feira, 18 de julho de 2025, às 21h30 (de Brasília) Local Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP) Árbitro Gregorio Rossi Gorni (SP) Assistentes Alessandro Alvaro Rocha de Matos (GO) e Hugo Savio Xavier Correa (SP) Var Rodrigo Batista Raposo (DF) Onde assistir

A Ferroviária, por sua vez, ocupa a 16ª posição com os mesmos 18 pontos, mas apresenta uma campanha mais irregular, com quatro vitórias, seis empates e seis derrotas. O time também tem saldo negativo de gols (-3) e vem de uma sequência ruim, acumulando três derrotas consecutivas, o que aumenta a pressão para reagir e evitar a queda para a zona de rebaixamento.

Histórico do confronto

Ferroviária e Athletic já se enfrentaram cinco vezes em competições oficiais, com ampla vantagem para o time paulista, que venceu três partidas. O confronto ainda registra um empate e apenas uma vitória para a equipe mineira. Atuando em Araraquara, a Ferroviária manteve o domínio, conquistando duas vitórias e cedendo apenas um empate. Já nos duelos em Minas Gerais, o equilíbrio apareceu, com uma vitória para cada lado.

Jogo será com mando da Ferroviária (Foto: Luis Miguel Ferreira / Ferroviária SAF)

Confira as informações do jogo entre Ferroviária x Athletic

✅ FICHA TÉCNICA

FERROVIÁRIA X ATHLETIC

SÉRIE B - 17ª RODADA

📆 Data e horário: sexta-feira, 18 de julho de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming) e ESPN

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Gregorio Rossi Gorni (SP)

🚩 Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (GO) e Hugo Savio Xavier Correa (SP)

🖥️ VAR: Rodrigo Batista Raposo (DF)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FERROVIÁRIA: Dênis Júnior; Lucas Rodrigues, Gustavo Medina, Alves, Edson Lucas; Netinho, Ricardinho, Albano; Juninho, Thaylon e Carlão. (Técnico: Vinicius Bragantin)

ATHLETIC: Adriel; Douglas Pelé, Marcelo Ajul, Sidimar, Rodrigo Gelado; Fabrício Isidoro, Sandry, David Braga; Torrão, Max. (Técnico: Rui Duarte)