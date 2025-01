Entenda as principais ideias de Carille para estreia pelo Vasco

Fábio Carille e o elenco principal do Vasco vão estrear na próxima rodada do Campeonato Carioca. Mas quais o que o técnico cruz-maltino em mente? Quais as principais ideias? Que esquema tático deve ser utilizado? Entenda com o Lance! abaixo.

Segundo informações apuradas pelo Lance!, Carille vai privilegiar as características do elenco. O técnico cruz-maltino decidiu por montar um time que terá o meio-campo preenchido. O treinador vai priorizar a posse de bola e aproximação entre os jogadores.

Independente do adversário, o time comandado por Carille deve lutar para ter a posse. Sem a bola, o técnico deseja que o time faça marcação e pressão forte, além de organização defensiva.

Inicialmente, Carille não deve colocar Coutinho e Payet para jogarem juntos. Além disso, a tendência é de que Lucas Oliveira faça a dupla de zaga com João Victor. Mauricio Lemos, que foi contratado com status de titular, ainda não está 100%.

Provável escalação do Vasco na estreia de Carille:

O Vasco deve entrar em campo contra o Madureira com: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Oliveira e Lucas Piton; Jair, Paulinho, Tchê Tchê, Philippe Coutinho e Alex Teixeira; Vegetti.

Vasco enfrenta o Madureira na próxima rodada (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

O elenco principal do Vasco entra em campo para enfrentar o Madureira, na 4ª rodada do Campeonato Carioca. A partida será às 21h30 desta quinta-feira (23), na Arena da Amazônia, em Manaus.

