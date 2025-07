Atlético-GO x Criciúma: onde assistir, horário e prováveis escalações

Atlético-GO x Criciúma se enfrentam nesta sexta-feira (18), às 19h (horário de Brasília), no estádio Antônio Accioly, em Goiás. O confronto, válido pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, terá transmissão pelo Disney+ (streaming) e ESPN. ➡️ Confira ao vivo o duelo no Disney +

O Atlético-GO ocupa a 10ª colocação na Série B, com 22 pontos conquistados em 16 partidas. A equipe goiana soma cinco vitórias, sete empates e quatro derrotas, com 18 gols marcados e 16 sofridos, resultando em um saldo positivo de dois gols.

Ficha do jogo ATL CRI 17ª Rodada Série B Data e Hora Sexta-feira, 18 de julho de 2025, às 19h00 (de Brasília) Local Estádio Antônio Accioly, em Goiás Árbitro Paulo Roberto Alves Junior (PR) Assistentes Rafael Trombeta (PR) e Roberto Rivelino dos Santos Junior (PR) Var Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ) Onde assistir

Já o Criciúma aparece logo atrás, em 13º lugar, com 20 pontos após 16 jogos. O time catarinense venceu cinco vezes, empatou cinco e perdeu seis, balançando as redes 19 vezes e sofrendo 17 gols, com saldo de dois. A equipe conseguiu subir duas posições e busca embalar para se afastar da parte baixa da tabela e mirar o pelotão de cima.

Histórico do confronto

Ao longo de 13 confrontos disputados entre Criciúma e Atlético Goianiense em todas as competições, o equilíbrio marcou o duelo, com 5 vitórias do Criciúma, 2 empates e 6 triunfos do Atlético Goianiense. No Estádio Heriberto Hülse, casa do Criciúma, foram 6 partidas, nas quais o time da casa venceu 3 vezes, empatou 1 e foi derrotado em 2 oportunidades. Já no estádio do Atlético Goianiense, ocorreram 7 jogos, com 4 vitórias do Atlético, 1 empate e 2 triunfos do Criciúma.

Atlético-GO será o mandante do confronto (Foto: Reprodução/Atlético-GO)

Confira as informações do jogo entre Atlético-GO x Criciúma

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO X CRICIÚMA

SÉRIE B - 17ª RODADA

📆 Data e horário: sexta-feira, 18 de julho de 2025, às 19h00 (de Brasília)

📍 Local: estádio Antônio Accioly, em Goiás

📺 Onde assistir: Disney+ (streaming) e ESPN

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

🚩 Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Roberto Rivelino dos Santos Junior (PR)

🖥️ VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético-GO: Paulo Vítor; Matheus Felipe, Alix Vinícius, Pedro Henrique e Guilherme Romão;

Willian Maranhão, Ham e Kauan; Robert, Caio Dantas e Frederico Martínez. (Técnico: Fábio Mathias)

Criciúma: Alisson; Yan Souto, Rodrigo e Luciano Castán; Marcinho, Léo Naldi, Gui Lobo e Felipinho; Jhonata Robert, Nicolas e Diego Gonçalves. (Técnico: Eduardo Baptista)