Real Madrid abre exceção e renova com ídolo do clube até 2027

Ídolo do Real Madrid, Thibaut Courtois ficará no clube merengue até 2027. O goleiro teve seu contrato renovado e pode-se considerar privilegiado, já que o time madrilenho abriu uma exceção em sua política de renovações com jogadores acima dos 30 anos, estendendo o vínculo por mais de um ano e ainda garantindo um aumento salarial.

Grande destaque na conquista da Champions de 2022 pelo Real Madrid, quando foi eleito o melhor jogador da final contra o Liverpool, Courtois teve seu contrato ampliado com o clube. Peça fundamental na equipe comandada por Xabi Alonso, o goleiro estende o vínculo, que antes iria até 2026, e agora passa a valer até 2027.

Courtois em ação pelo Real Madrid no Mundial de Clubes 2025 (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

No Real Madrid desde 2018, Courtois conquistou enorme prestígio no clube. A confiança em seu trabalho foi tamanha que a diretoria se antecipou e renovou com o belga um ano antes do término do contrato. Para efeito de comparação, Luka Modrić e Lucas Vázquez, ídolos do clube que se despediram ao fim da última temporada, não receberam esse mesmo tratamento.

Real Madrid adota política cautelosa com jogadores acima dos 30 anos

Com jogadores que atingem os 30 anos ou mais, o Real Madrid costuma agir com cautela nas renovações. A política do clube prevê contratos curtos, geralmente renovados anualmente com base em desempenho, forma física e influência no grupo. No caso de Modrić e Vázquez, a diretoria avaliou que os ciclos haviam se encerrado e optou por não renovar.

Por isso, a situação de Courtois é considerada excepcional. O clube não esperou até o fim do contrato para estender o vínculo. O novo acordo, que agora vai até 2027, protege o goleiro de possíveis investidas de outros clubes e reforça sua importância dentro do elenco.

Aos 33 anos, completados em maio, o goleiro belga segue como uma das principais lideranças do elenco. Na temporada 2024/25, participou de 53 das 68 partidas do Real Madrid, acumulando 4.830 minutos em campo, mesmo tendo enfrentado quatro lesões ao longo do ano. Sua segurança sob as traves e atuações decisivas continuam fazendo dele um dos pilares da equipe.

