Jhon Arias explica saída do Fluminense e promete retorno: ‘Um dia vou voltar’

Jhon Arias está de saída do Fluminense rumo à Inglaterra, mas não deixa de pensar no futuro da sua carreira e tem o tricolor como um destino em seu retorno ao Brasil. O atacante falou em entrevista coletiva neste sábado (19) sobre sua saída da equipe para o Wolverhampton e destacou que sua transferência representa a realização de um sonho para sua carreira, mas que nunca desrespeitou ou diminuiu a importância do Flu.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

- Eu acho que sempre fui muito sincero e aberto para vocês. Sempre expressei minha vontade de jogar em uma grande liga da Europa e surgiu uma oportunidade, que foi boa par mim e boa para o clube. Enão acho que não tem muita explicação. Esse sonho que expressei nunca foi desrespeitando o Fluminense, porque até o último dia representei essa camisa, mas sempre disse isso. Como todos vocês aqui e qualquer outra pessoa tem o seu sonho, independente de qual seja, eu tinha o meu e tenho a oportunidade de realizá-lo e deixar uma marca positiva para o clube, algo muito bom para ele. Além de conseguir alcançar meu sonho de jogar na principal liga do mundo - explicou.

Com um tom de "até logo", Arias afirmou que se vê retornando ao Brasil e não exitou em afirmar que, quando isso acontecer, será pelo Fluminense novamente. O jogador citou, ainda, o papel da família ao longo do período que esteve atuando pelo tricolor, o que o ajudou a reconhecer e valorizar o papel da equipe em sua vida e em sua carreira, resultando que a saída nunca se deu por conta do dinheiro.

continua após a publicidade

- Não posso deixar de agradecer o torcedor que me abraçou, que sempre esteve ao meu lado, que me fez sentir amado, querido e que deixa minha família orgulhosa e feliz. E tudo o que vocês fizeram por mim não tem preço. E posso falar abertamente aqui: algum dia vou voltar ao Fluminense, e no dia que eu voltar ao Brasil volto para cá. Uma grande lição que minha família deixou é que tenho que ser leal ao que sinto, não existe dinheiro no mundo que compre sua essência. Saio daqui com a mesma felicidade e tranquilidade de quando chegou, com um sentimento de dever cumprido que fiz uma linda trajetória no clube.

Jhon Arias afirma que se vê atuando pelo Fluminense novamente no futuro. (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC).

Arias projeta adaptação no futebol inglês

No Wolverhampton, Arias terá como companheiro o volante brasileiro André, que atuou com o atacante no Fluminense, jogador com quem o colombiano afirmou ter mantido uma forte amizade mesmo após a venda do atleta aos Wolves na última temporada.

continua após a publicidade

Arias também falou sobre alguns "espelhos" de atletas colombianos que já atuaram ou atuam na Premier League, como Falcão, ex-jogador, e Mosquera, que será companheiro no novo clube inglês.

- Tenho falado com o André desde que ele saiu daqui, não só agora. Ele é um grande amigo meu, tanto na profissão quanto na vida. Nunca perdemos o contato, somos muito próximos. Ele já me falou que está me esperando, é um cara fenomenal. E com o Yerson Mosquera também, é um cara muito próximo de mim na seleção. É um garoto muito bom, muito gente boa. São caras que com certeza vão ajudar muito na adaptação no Wolverhampton - destacou.

O atacante também citou sobre a responsabilidade de seguir representando seu país na Premier League. Em uma competição que já teve e aina tem nomes de destaque, como Luis Díaz, atualmente no Liverpool, Jhon Arias afirma que vê a oportunidade de disputar a liga europeia como um caminho para mostrar mais sobre a cultura e os valores colombianos.

- Sobre a marca dos colombianos na Premier League, eu acho que chego também com essa responsabilidade de levar a bandeira do meu país no alto, de representar meu país, minha cultura, minhas raízes. Então, é claro que vou com essa consciência e com essa responsabilidade, acreditando que ainda tenho muito potencial para mostrar - finalizou.