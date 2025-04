Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (17), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os do Brasileirão, com jogos das séries A e B, da Europa League, da Conference League, do Campeonato Saudita, do Campeonato Inglês e do Campeonato Mexicano Feminino. Após polêmica entre Matic e Onana, o Manchester United busca a classificação para as semifinais da Europa League contra o Lyon. Pelo Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro busca se recuperar de fase turbulenta e enfrenta o Bahia em Minas Gerais.

Cruzeiro atinge pior sequência dos últimos 30 anos

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quinta-feira, 17 de abril de 2025)

Brasileirão

Cruzeiro x Bahia – 21h30 – Sportv e Premiere

Europa League (quartas)

Manchester United x Lyon – 16h – CazéTV

Eintracht Frankfurt x Tottenham – 16h – Band e CazéTV

Jogos de hoje: Manchester United e Lyon se enfrentam pela Europa League (Foto: Olivier Chassignole/AFP)

Brasileirão Série B

Goiás x Vila Nova – 19h – ESPN e Disney+

Botafogo-SP x Remo – 20h – Disney+

CRB x Volta Redonda – 20h – Disney+

Criciúma x Athletic – 20h – Disney+

Ferroviária x Atlético-GO – 21h – Disney+

América-MG x Amazonas – 21h30 – RedeTV!, Desimpedidos, ESPN 4 e Disney+

Conference League (quartas)

Fiorentina x Celje – 13h45 – CazéTV

Jagiellonia Bialystok x Betis – 13h45 – CazéTV

Campeonato Saudita

Al Hilal x Al Khaleej – 12h50 – BandSports e Canal GOAT

Al Fateh x Al Ittihad – 15h – BandSports e Canal GOAT

Campeonato Inglês (Quarta Divisão)

Bradford City x Notts County – 16h – Disney+

Brasileirão Feminino

Internacional feminino x Cruzeiro feminino – 16h – TV Brasil

Campeonato Mexicano Feminino

Atlético San Luis feminino x Puebla feminino – 20h – Disney+