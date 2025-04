Técnico do Manchester United abre o jogo sobre polêmicas de Onana após erros na Liga Europa

Técnico do Manchester United, Ruben Amorim abriu o jogo sobre as polêmicas envolvendo Onana após os erros no empate com o Lyon, pela Liga Europa. Às vésperas do confronto, o goleiro dos DIabos Vermelhos trocou farpas com o volante Matic e colocou os holofotes sobre si.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

No entanto, o comandante português amenizou os dois erros de Onana e optou por projetar o confronto de volta em busca de uma classificação às semifinais. Além disso, Amorim chamou a responsabilidade para si e tentou desviar o foco de Onana.

continua após a publicidade

- Pode acontecer. Se você joga futebol, você comete erros. Se olhar a temporada, eu cometi mais erros do que ele nos últimos jogos, nos últimos meses. Nós temos mais um jogo para mudar tudo. Esse deve ser o nosso foco.

O treinador também afirmou sobre quais ações pretende tomar com Onana nos próximos dias após os erros. Além disso, Ruben Amorim demonstrou bastante confiança no goleiro camaronês, embora não tenha conversado com o atleta.

continua após a publicidade

- A melhor coisa é olhar os gols e as ações que Onana teve no jogo para conversar depois. Esse é o melhor jeito de ajudar qualquer jogador. Focar no jogo, no que aconteceu e no que temos que melhorar. Temos treinos com Vital (preparador de goleiros). É natural. Pode acontecer com qualquer jogador. Não há nada a dizer para Onana neste momento que irá ajudá-lo. O mais importante é ser natural, mas tenho muita confiança nele.

No domingo (13), o Manchester United volta a campo diante do Newcastle, pela 32ª rodada da Premier League. Os Diabos Vermelhos não possuem pretensões no Campeonato Inglês e buscam uma vaga na Champions League via Liga Europa.

Temporada de Onana no Manchester United

Na atual temporada, Onana participou de 43 partidas, tendo sofrido 56 gols até aqui. No entanto, o goleiro camaronês não foi vazado em 10 oportunidades.