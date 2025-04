Goleiro do Manchester United responde provocação e cutuca Matic

Goleiro do Manchester United, Onana respondeu a provocação de Matic e cutucou o volante do Lyon na véspera do jogo pela Liga Europa. Nesta quarta-feira (9), o volante afirmou que o camaronês era um dos piores arqueiros da história dos Diabos Vermelhos.

Nas redes sociais, Onana não deixou barato e publicou uma foto beijando o troféu da Copa da Inglaterra conquistado na temporada passada. Além disso, o camaronês fez questão de ressaltar que nunca foi desrespeitoso com clubes adversários.

- Nunca fui desrespeitoso com outros clubes. Sabemos que enfrentaremos um jogo difícil contra um duro oponente. Estamos focados na nossa preparação para dar orgulho aos torcedores. Pelo menos conquistei troféu no maior clube do mundo. Alguns não podem dizer o mesmo.

A polêmica surgiu por conta de uma entrevista concedida por Onana em que disse acreditar que o Manchester United era melhor do que o Lyon. A fala não repercutiu bem dentro do vestiário do clube francês.

Onana supera Matic no Manchester United

No Manchester United, Onana possui apenas um título, enquanto Matic disputou cinco temporadas sem erguer um troféu. No entanto, o sérvio possui três taças de Premier League, uma Copa da Inglaterra e uma Copa da Liga Inglesa vencidas no período em que defendeu o Chelsea.