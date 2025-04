Cruzeiro atinge pior sequência dos últimos 30 anos

O Cruzeiro, no empate por 1 a 1 com o São Paulo, domingo (13), no Morumbi, pela terceira rodada do Brasileirão, alcançou a marca negativa de 15 jogos consecutivos sofrendo gol, nesta temporada. A atual sequência é igual a uma atingida em 2004 e são as maiores nos últimos 30 anos da história do Cruzeiro.

A última partida em que a Raposa saiu de campo sem levar gol foi na estreia no Campeonato Mineiro, em 19 de janeiro, na vitória por 1 a 0 sobre o Tombense, no Mineirão, quando o time ainda era dirigido pelo técnico Fernando Diniz. A sina continuou com o treinador interino Wesley Carvalho e agora com o português Leonardo Jardim.

Nos nove jogos em que comandou o Cruzeiro, o técnico viu a equipe sofrer 13 gols. Desses, cinco nasceram em jogadas aéreas dos adversários, deficiência que Leonardo Jardim já detectou mas ainda não conseguiu corrigir. O gol do São Paulo começou com cruzamento da direita de Cédric Soares, que Ferreira aproveitou de cabeça.

Jogo aéreo tem sido um problema para a defesa do Cruzeiro (Foto: Lucas Bubols/Cruzeiro)

Ao todo, nesses 15 jogos, o Cruzeiro saiu de campo derrotado seis vezes, empatou seis e venceu apenas três. Foram 20 gols sofridos no total, média de 1,33 por partida.

A sequência de 2004 durou dois meses, abril e maio. Os 15 jogos foram válidos pelo Campeonato Mineiro, Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro. Foram nove partidas, dois empates e quatro derrotas, com 21 gols sofridos.

Veja a sequência de jogos com gols sofridos do Cruzeiro em 2025: