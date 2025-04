Além de ajudar o Real Betis dentro do campo, Antony também completou um ótimo auxílio ao clube na parte financeira. Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", o brasileiro chegou à meta estipulada pelo Manchester United, que detém os direitos do atleta.

Ao ser emprestado pelos ingleses em janeiro, o ponta-direita precisava cumprir pelo menos 15 jogos para que o acordo temporário saísse de graça aos andaluzes. O número foi alcançado na derrota diante do Villarreal por 2 a 1, no domingo (13), pela 31ª rodada de La Liga.

Antony foi titular nas 15 partidas em que entrou em campo, e ajudou a equipe do chileno Manuel Pellegrini de forma direta. São quatro gols e quatro assistências no período, estatísticas que mantiveram os Verdiblancos na briga por vagas continentais no Espanhol e vivos no mata-mata da Conference League.

A taxa de empréstimo custaria em torno de R$ 3 milhões se o atacante não chegasse à meta. Porém, em caso de outros objetivos, o United receberá valores bônus: entre os escopos, estão uma vaga na Champions League de 2025-26 e o troféu da Conference.

➡️ Técnico do Manchester United se recusa a falar de Antony

Antony foi emprestado pelo Manchester em janeiro, sem opção de compra, em acordo que dura até o fim do primeiro semestre deste ano. Porém, os andaluzes já deixaram clara a intenção de comprar o atleta no verão europeu, e podem formalizar uma transferência pelo futebol do ponta, que segundo o portal "Transfermarkt", tem um valor de mercado estimado em 20 milhões de euros (cerca de R$ 132 milhões na cotação atual).

🔢 Números de Antony pelo Real Betis

⚽ 15 jogos

⌛ 1.237 minutos em campo

🥅 4 gols

📤 5 assistências

✅ 9 vitórias

🟰 3 empates

❌ 3 derrotas