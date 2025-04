Em um jogo emocionante, Lyon e Manchester United empataram por 2 a 2, pelo jogo de ida das quartas de final Liga Europa, nesta quinta-feira (10), na França. Ex-Botafogo, Thiago Almada abriu o placar para os mandantes, enquanto Yoro e Zirkzee viraram o confronto para os Diabos Vermelhos. Mas Cherki balançou as redes em favor dos franceses no último lance da partida e deixou tudo igual novamente.

Como foi a partida entre Lyon e Manchester United?

Na etapa inicial, o Manchester United construiu as primeiras chances com Hojlund sendo acionado na área e desperdiçando boa oportunidade ao pegar mal na bola e finalizar para fora, enquanto Casemiro conseguiu dar uma bicicleta defendida por Perri. Mas Thiago Almada abriu o placar aos 25 minutos com uma cobrança de falta na área em que a bola passou por todo mundo e contou com a contribuição de Onana, que falhou na jogada. Os ingleses tentaram responder com outra chegada de Hojlund pelo lado direito da área e uma finalização cruzada defendida pelo goleiro brasileiro. No último lance antes do intervalo, Bruno Fernandes cobrou uma falta na área, Perri afastou, mas Ugarte pegou o rebote de primeira e Yoro completou de cabeça para o fundo das redes.

No segundo tempo, o Manchester United criou uma boa oportunidade com Yoro arrancando da intermediária e batendo da entrada da área ao lado do gol de Perri. O Lyon respondeu com boa jogada de Tolisso, que limpou a marcação na área da defesa inglesa, mas finalizou no meio da meta para defesa de Onana. Aos 33 minutos, Garnacho recebeu cruzamento de Dorgu, chegou finalizando e Perri fez grande intervenção para impedir a virada. Os mandantes desperdiçaram uma grande chance com Lacazette sendo servido na área livre de marcação e chutando por cima do gol. Aos 42 minutos, Zirkzee recebeu cruzamento de Bruno Fernandes e cabeceou para virar o duelo em favor dos Diabos Vermelhos. Mas aos 49 minutos, o Lyon chegou ao empate com Mikautadze recebendo uma bola na área e batendo para grande defesa de Onana, mas Cherki aproveitou o rebote e deu uma cavadinha para deixar tudo igual.

O que vem por aí para Lyon e Manchester United?

No domingo (13), o Lyon visita o Auxerre, pela 29ª rodada da Ligue 1 em busca de uma vaga na Champions League. No mesmo dia, o Manchester United encara o Newcastle, pela 32ª rodada da Premier League. As equipes voltam a se enfrentar pela Liga Europa na quinta-feira (17), em Old Trafford.

✅ FICHA TÉCNICA

Lyon 2 x 2 Manchester United - Liga Europa

Quartas de final (Ida)

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 10 de abril de 2025, às 16h (de Brasília).

📍 Local: Groupama Stadium, em Lyon (FRA).

🥅 Gols: Almada, 25'/1ºT (1-0); Yoro, 49'/1ºT (1-1); Zirkzee, 42'/2ªT (1-2); Cherki, 49'/2ºT (2-2)

🟨 Cartões amarelos: Dalot, Ugarte, Mount e Mainoo (MUN); Tagliafico (LYO)



LYON (Técnico: Paulo Fonseca)

Perri; Maitland-Niles, Mata, Niakhaté e Tagliafico; Akouokou (Lacazette), Veretout e Tolisso; Cherki, Mikautadze e Almada.

MANCHESTER UNITED (Técnico: Ruben Amorim)

Onana; Mazraoui, Maguire (Lindelof) e Yoro; Dalot, Casemiro, Ugarte (Mount) e Dorgu; Bruno Fernandes, Hojlund (Zirkzee) e Garnacho (Mainoo).