Quem joga no futebol hoje? Após um fim de semana de decisões e jogos emocionantes, nesta segunda-feira (17), outras equipes entram em campo para movimentar o dia. O principal destaque é o Brasileirão sub-20, que terá quatro equipes brasileiras em campo.

Outro destaque do dia é o sorteio da Libertadores e da Sul-Americana, que será às 20h com transmissão da ESPN, Disney+, CazéTV e SBT (Youtube).

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 17 de março de 2025)

Brasileirão sub-20

Atlético-MG sub-20 x Santos sub-20 - 19h - Sportv

Corinthians sub-20 x Grêmio sub-20 - 21h30 - Sportv

Campeonato Capixaba

Porto Vitória x Vitoria ES - 19h30 - TVE e Youtube da TVE

Campeonato Alemão Feminino

Freiburg feminino x Eintracht Frankfurt feminino - 14h - DAZN

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

Castellón x Deportivo La Coruña - 16h30 - Disney+

Campeonato Uruguaio

Cerro Largo x Cerro - 19h - Disney+

River Plate-URU x Boston River - 21h15 - Disney+

Campeonato Argentino

Atlético Tucumán x Vélez Sarsfield - 21h15 - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Paulista A4

Inter de Bebedouro x Barretos - 20h - Youtube da Federação Paulista

Tudo sobre o sorteio da Libertadores

Com a vitória do Bahia sobre o Boston River, a Libertadores conheceu os 32 classificados para a fase de grupos na última quinta-feira. O sorteio será realizado nesta segunda-feira, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

A fase de grupos está prevista para ser começar no dia 2 de abril. Ao todo, serão sete brasileiros na disputa. Botafogo, atual campeão, será cabeça de chave e estará no Grupo A. Além do Alvinegro, Palmeiras, Flamengo e São Paulo estarão no Pote 1 do sorteio. O Inter figura o Pote 2, enquanto o Fortaleza fica no 3. Por se classificar via preliminar, o Bahia está no 4.

Times do mesmo país não podem cair no mesmo grupo. O Bahia é a única exceção para que brasileiros se enfrentem na primeira fase. A regra se aplica pelo fato de que a equipe de Rogério Ceni veio da fase preliminar.