Candidatura de Ronaldo à CBF teve apoio de apenas uma federação; veja qual

Ronaldo Fenômeno retirou sua candidatura para presidir a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no início desta semana. O que chamou atenção, no entanto, foi que Ronaldo recebeu apoio somente de uma federação, no caso, a Federação Paulista de Futebol (FPF).

Segundo informação confirmada pelo Lance!, a FPF recebeu Ronaldo Fenômeno em uma reunião que contou com a presença de Reinaldo Carneiro, sendo o único dirigente a recebê-lo. Mas Carneiro não chegou a assinar nenhum registro de chapa, apesar de demonstrar discordância em relação à gestão da CBF, atualmente comandada por Ednaldo Rodrigues.

Ronaldo chegou a fazer contato com outras federações e buscar mais apoio. Entre elas, estados como Amapá, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro não responderam. O restante, com exceção da FPF, negaram em apoio a Ednaldo Rodrigues.

(Foto: Glyn Kirk/AFP)

Como foi a desistência de Ronaldo Fenômeno?

Em dezembro de 2024, Ronaldo havia declarado ter um planejamento para assumir a confederação, tendo como um de seus objetivos a contratação de Pep Guardiola, do Manchester City, para o comando da Seleção Brasileira, cargo atualmente ocupado por Dorival Júnior. O ex-Cruzeiro e Corinthians já havia aberto conversas com presidentes da Fifa e da Conmebol para caminhar em sua candidatura.

Na declaração, Ronaldo relatou ter procurado contato com responsáveis das federações estaduais. O mandatário, que presidiu a CBF de forma interina em 2021, foi eleito de forma fixa no ano seguinte, se tornando o primeiro negro e nordestino a ocupar o cargo; suspeitas de irregularidade levaram à deposição em dezembro de 2023, mas um acordo com dirigentes no STF o garantiu no cargo através de uma liminar até 2026.

As eleições para definir o novo presidente da CBF ainda não tem data para acontecer. Com a desistência de Ronaldo, Ednaldo Rodrigues é o único candidato até o momento; como o mandato expira em março do próximo ano, a janela de um ano para a convocação do pleito presidencial já está válida.