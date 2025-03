Quem assistir às cerimônias de premiação do Campeonato Carioca, do Campeonato Gaúcho e do Campeonato Cearense pode ficar com uma sensação de déjà-vu. Isso porque os pódios dos três estaduais serão iguais — mas com um formato inovador.

continua após a publicidade

➡️Mbappé investe em equipe francesa do SailGP, competição de vela

Os três torneios tiveram os naming rights adquiridos pela Superbet, que decidiu criar o que está chamando de “Super Pódio”. Os palcos onde os capitães irão erguer os troféus têm formato em “S”. Para além da questão comercial, a empresa de apostas diz que o conceito por trás do pódio é o de valorização dos Estaduais.

— Com o Super Pódio, não apenas celebramos a conquista dos campeões desses Estaduais, mas também redefinimos os padrões de premiação no futebol brasileiro. Chegou a hora de transformar os Estaduais em um verdadeiro espetáculo e uma inédita experiência, à altura da paixão do torcedor brasileiro — considera Patricia Prates, diretora de marketing da Superbet.

continua após a publicidade

Fla-Flu e Gre-Nal definem pódios neste fim de semana

Dois desses estaduais conhecerão os campeões neste domingo (16). No Rio, Flamengo e Fluminense fazem o segundo jogo da decisão do Campeonato Carioca a partir das 16h (de Brasília) no Maracanã. O rubro-negro joga pelo empate após vencer o jogo de ida por 2 a 1.

No mesmo horário, no Sul, o clássico Gre-Nal 446 será disputado no Beira-Rio e irá apontar o campeão gaúcho. Na primeira partida, o Internacional venceu o Grêmio na arena tricolor por 2 a 0. Assim, pode até perder por escore simples para conquistar o Gauchão.

continua após a publicidade

O Campeonato Cearense, por sua vez, terá neste sábado o primeiro jogo da decisão entre Fortaleza e Ceará. A definição do campeão será no próximo dia 22. Os dois clássicos serão disputados na Arena Castelão, em Fortaleza.